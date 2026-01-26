Ludwig Held hört als Kreisspielleiter auf

Kreisspielleiter Ludwig Held stellt sich nämlich nicht mehr zur Wiederwahl. Er wird sein Amt abgeben. Beim Kreistag in Neunburg wird der 58-jährige Dürnsrichter, der seit Jahrzehnten auch an der Schiedsrichterpfeife ist, offiziell verabschiedet. Held prägte und bestimmte lange das Geschehen auf den Cham-Schwandorfer Fußballplätzen mit, war stets verlässlicher Ansprechpartner für die Vereine. Seine Nachfolge möchte der bisherige Gruppen-Spielleiter Alfons Hirzinger antreten.



Derweil stellt sich der aktuelle Kreis-Vorsitzende Werner Mages aus Pemfling zehn Tage nach seinem 58. Geburtstag der aktuelle BFV-Kreis-Vorsitzende Werner Mages aus Pemfling erstmals zur Wiederwahl. Ebenso will auch Karl Helmberger als Kreis-Jugendleiter in eine weitere Amtszeit gehen. Neu in den Kreis-Ausschuss einziehen will Sonja Theierl – als Kreisbeauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball. Markus Pongratz wurde bereits von den Schiedsrichtergruppen zum neuen Kreis-Schiedsrichterobmann gewählt. Er soll nun von den Delegierten des Kreistags bestätigt werden. Josef Weingärtner als alter und neuer Kreis-Sportgerichtsvorsitzender sowie ein noch zu benennender neuer Kreis-Ehrenamtsbeauftragter sollen den Kreisausschuss Cham/Schwandorf komplettieren.



Neben der Wahl des neuen Kreisausschusses sind die Teilnehmer des Kreistags dazu aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. Analog zu allen anderen Kreistagen in Bayern, geht es heuer um drei zentrale Themenkomplexe: eine mögliche Abschaffung der Verlängerung bei Entscheidungs- oder Relegationsspielen, eine mögliche Ein-Spiel-Sperre wegen einer Gelb-Roten Karte im Erwachsenenbereich sowie eine mögliche Abschaffung der Zeitstrafe, deren Kriterien vom DFB modifiziert wurden.



Ein Highlight des Kreistags wird die Auszeichnung des FC Altrandsberg sein, der bei der Neuauflage des DFB-Punktespiels als einer der ersten Vereine im Freistaat den „Platin-Status“ erreicht hat und sich über ein Premium-Technik-Paket mit Lautsprechern, Beamer und Fernseher freuen darf.