Ludger Terlinden bleibt Vorsitzender des Uedemer SV

Die aktuelle Situation beim USV ist zufriedenstellend. Der Verein hat mehr als 600 Mitglieder, 16 Fußball-Mannschaften nehmen aktiv am Spielbetrieb teil. Und auch die finanzielle Lage sei laut Daniel Kehlmann solide. Der Verein stünde auf gesunden Füßen, hieß es in seinem Kassenbericht. Daher wurde der Haushaltsplan einstimmig verabschiedet und der Vorstand ebenfalls ohne Gegenstimme entlastet.

Bei der Versammlung wurden auch wieder treue Mitglieder geehrt. 25 Jahre Mitglied beim USV sind Werner Meyer, Simon Wenzel, Thorsten Pook, Julia Sanders, Nils Rix und Roswitha Reyntjes. Werner van Briel und Berno Meyer sind schon 50 Jahre dabei. Wilfried „Pele“ van Aerssen und Erwin Guntlisbergen wurden für ihre 60-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Jugendobfrau Manuela Bergmann berichtete, dass sich die Jugend-Spielgemeinschaft mit Fortuna Keppeln und dem SSV Louisendorf bezahlt gemacht habe. Rund 200 Kinder werden von 50 Trainern und Betreuern gecoacht. In der Leichtathletik-Abteilung sind es 80 Kinder, die von vier Trainern betreut werden.

Einen Blick zurück gab es auch. Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres war die Fertigstellung des neuen Tartansegments auf der Sportanlage. Eine traurige Nachricht gab es Ende 2024. Ein Coach wurde mit einem anonymen Brief bedroht, weshalb er als Trainer ausgeschieden ist.

Im Fußball hat der Uedemer SV zwei Senioren-Teams am Start. Die erste Mannschaft hat den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst, aber dennoch eine ordentliche Saison gespielt. Auch die zweite Mannschaft hat in der Kreisliga C solide gespielt.

Weitere Informationen zum Verein und zum Sportangebot gibt es online unter www.uedemersv.de.