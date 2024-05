Lucky Punch von Wackers Luca Kley in der 94. Minute

Die Frauen des FC Wacker Biberach haben bei der SGM Bellamont/Dietmanns/Hauerz II drei Punkte eingefahren, nach einem harten Kampf, dank einem Lucky Punch von Luca Kley in der 94. Minute.

Wacker-Trainer Jens Carstensen brachte schon in der 29. Minute frischen Wind ins Spiel, indem er Larissa Mohr für Habiba Abouelela aufs Feld brachte. Es folgte ein weiterer Wechsel in der ersten Halbzeit: Jennifer Ebenhoch kam in der 38. Minute für Patrycja Dudzic. Die Teams gingen mit einem 0:0 in die Pause.