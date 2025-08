Lucky Punch verpasst - Oldenburg startet mit Auftaktsieg

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Zum ersten Spieltag der neuen Landesliga-Saison empfing der Oberliga-Absteiger, VfL Oldenburg, den Aufsteiger Voxtrup. Beide Teams waren sich gänzlich Unbekannt und kamen mit unterschiedlichen Vorzeichen aus der ersten Pokalrunde. Voxtrup kam weiter, während Oldenburg im Stadtduell dem GVO unterlag.

Laut VfR Voxtrup-Coach Alexander Heinz war es das "erwartete" Spiel. "Oldenburg war ein starker Gegner mit guter spielerischer Veranlagung." so der Coach des Aufsteigers. Doch der Start der Partie verlief nur für Oldenburg nach Maß. Bereits in der fünften Minute traf der 22-jährige Karim Bockar zur 1:0-Führung. "Wir brauchten leider 15 Minuten, um ins Spiel zu finden; dann lief unser Pressing gut." so Heinz weiter.

Mit Laufe der Zeit entwickelte sich das Spielgeschehen dann zugunsten der Gäste. "Wir hatten mehr vom Spiel und die besseren Ballbesitzphasen." so Heinz. Die nötige Torgefahr, um den Ausgleich zu erzielen, entwickelte Voxtrup allerdings nicht, sodass es mit dem 1:0 in die Kabine ging. Im zweiten Durchgang konnte Voxtrup nicht ganz an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfen. "In der zweiten Halbzeit sind wir nicht genügend ins Spiel gekommen." so der Trainer der Gäste. Doch auch Oldenburg konnte nicht das zweite Tor nachlegen, sodass die Chance weiterhin bestand, auszugleichen.