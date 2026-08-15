Lucky Punch knapp verpasst: Sonsbeck startet mit Remis gegen Baumberg

Eine Punkteteilung für Sonsbeck gegen Baumberg. – Foto: Arno Wirths

Die Sportfreunde Baumberg und der SV Sonsbeck haben sich zum Auftakt der neuen Oberliga-Saison mit 1:1 getrennt. Die anfängliche Führung von Tom Cappel glich Baumberg durch Timo Hölscher noch vor der Pause aus.

Baumberg muss früh zwischen den Pfosten wechseln

Beide Seiten nahmen sich in der Anfangsphase noch nicht besonders viel. Echte Aufregung entstand zunächst in der Nähe des Baumberger Strafraums, nachdem Tom Cappel womöglich strafwürdig am Abschluss gehindert wurde. Sehr zum Unmut der Sonsbecker blieb der Elfmeter-Pfiff allerdings aus (14.). Kurz darauf mussten auch die Baumberger einmal kurz schlucken. Für Keeper Hannes Kamp ging es schon frühzeitig nicht mehr weiter. Für ihn übernahm Osman Calik den Platz zwischen den Pfosten (17.). Dieser wurde wenig später durch einen Distanzschuss von Shadi Ghrayeb geprüft, war allerdings auch gleich zur Stelle (25.).

Die Baumberger Hausherren taten sich zunächst schwer, gefährlich vor das Tor von Julius Paris zu kommen. Eine erste gute Gelegenheit ergab sich nach einem Freistoß, als Robin Hömig den Ball per Heber über den herauskommenden Keeper bringen wollte. Paris blieb aufmerksam und lenkte das Leder über die Latte (28.).

Kurz darauf schlug Sonsbeck zu. Tymoteusz Miller setzte sich im Zentrum durch und spielte weiter auf Cappel. Der Angreifer blieb vor Paris ruhig und schob zur 1:0-Führung ein (30.). Baumberg fand anschließend besser ins Spiel und kam noch vor der Pause zum Ausgleich. Eine Flanke konnte Robin Schoofs nicht entscheidend klären. Timo Hölscher stand im Strafraum frei und traf kompromisslos zum 1:1 (42.).

Kim mit der Doppelchance zum Lucky Punch

Nach dem Seitenwechsel blieb das Duell zunächst ausgeglichen. Beide Mannschaften verteidigten konzentriert und ließen nur wenig in den gefährlichen Bereichen zu. Sonsbeck wurde mit zunehmender Spieldauer wieder etwas aktiver, während Baumberg phasenweise mehr Ballbesitz hatte.

In der Schlussphase lag noch einmal ein Treffer in der Luft. Den Sonsbeckern bot sich nach einem starken Zuspiel von Miller auf Niklas Binn eine gute Gelegenheit, doch der Abschluss kam nicht mehr zustande (73.). Die Hausherren hatten darauf sogar auch eine ordentliche Kopfballmöglichkeit, doch Philipp Elspaß setzte den Ball knapp am Pfosten vorbei (77.). Kurz vor Spielende hätte der eingewechselte Sihun Kim zum Helden werden können, doch köpfte zunächst am Gehäuse vorbei (90.) und setzte daraufhin auch einen Abschluss nur ans Aluminium (90.+4).

So schnupperte der SVS in jedem Fall intensiv an einem Auftaktsieg, muss sich schlussendlcih aber mit einem Zähler begnügen.