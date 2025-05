Lucky Punch in Unterzahl: Siegert lässt Penzberg in letzter Minute jubeln

Ausgerechnet in Unterzahl gelang den Penzbergern der große Coup. Dominik Bacher wurde nahe der Mittellinie gefoult. Der Torjäger stand auf, sah Siegert Junior weit vorne auf der anderen Seite und schlug den Ball diagonal an den Adressaten – während die Gäste sich gerade sortieren wollten. Siegert brauchte nur zwei Bewegungen zum krönenden Abschluss. Die erste für die Ballan- und mitnahme in vollem Lauf, die zweite für einen präzisen Vollspannstoß in die Torecke. Penzberger Perfektion als Schlussakkord eines ansonsten allenfalls durchschnittlichen Fußballspiels.

Nach Waldperlacher Ausgleich: Siegert entscheidet Spiel in letzter Minute

Sepp Siegert räumt ein, dass der verhaltene Beginn „nicht geplant“ gewesen wäre. Für zwei Tormöglichkeiten reichte es dennoch. Bachers Kopfball entschärfte SV-Keeper Pit Schmidt per Glanztat. Zudem verpasste Ugurkan Verep einen sicheren Treffer, weil er vorbei zielte. „Den muss er eigentlich machen“, so der Co-Trainer. Waldperlach verbuchte indes einen Außenpfostentreffer. Der zweite Abschnitt begann sogleich mit einem der Höhepunkte.

Marco Hiry trat als Flankengeber in Erscheinung und Fischer köpfte den Ball gekonnt über die Linie. Warum die Heimelf in der Folgezeit etwas den Faden verlor, konnte sich Siegert auch nicht erklären. Der SV glich nach einem Angriff über außen nach zwei Schussversuchen aus. Dann trafen die Gäste wieder den Pfosten. Diesmal innen, gleichbedeutend mit viel Massel für den FC. Der Coach sah „eine Phase, in der wir gebettelt haben.“ Doch dann kam in der 90. Minute der junge Siegert des Weges. (or)