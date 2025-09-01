Lucky Punch in der Nachspielzeit - Grafenwöhr bleibt dran an Trabitz

Die Sportvereinigung Grafenwöhr (2./15) bleibt Verfolger Nr. 1 des unverändert punktverlustfreien Spitzenreiters SpVgg Trabitz (1./18 - 5:0 gegen Vorbach). Mit einem späten, sogar in doppelter Unterzahl erzielten Treffer behielten die Garnisonsstäder im Match der zuletzt sehr erfolgreichen Teams gegen den ASV Haidenaab (6./10) die Oberhand, blieben in der Spur und gewannen damit das fünfte Match in Folge. "Heimlich, still und leise" hat sich der TSV Eslarn (3./13 - 8:1 gegen Kohlberg) am sechsten Spieltag der Kreisliga Nord in den Kreis der schärfsten Verfolger des Primus vorgearbeitet und belohnt sich damit für den dritten Dreier nacheinander. Kleiner Rückschlag hingegen für den zum Favoritenkreis zählenden SV 08 Auerbach (4./13), die Bergstädter verloren ihr Heimspiel doch ein wenig überraschend gegen den VfB Rothenstadt (8./7) - er stieß den Bock nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Partien um - mit 0:2.

Auch sein Gegenüber Peter Schramm zweifelte nicht an der Berechtigung des klaren Siegs der Heimelf: "Ein auch in der Höhe verdienter Sieg für Trabitz, da wir heute einfach nicht in der Lage waren, Paroli zu bieten. Um die Klasse halten zu können, werden wir unsere Punkte gegen andere Gegner holen müssen. Heute war für uns nicht mehr drin. Aktuell ist der Kräfteverschleiss einfach zu groß. Gerade unseren jungen Spielern gegenüber ist es momentan fast schon verantwortungslos. Manche gehen absolut am Zahnfleisch und bräuchten dringend eine Pause. Man muss sich dann nicht wundern, wenn immer wieder neue Verletzungen dazu kommen. Gegen Trabitz mussten wir wieder dreimal verletzungsbedingt wechseln. Dies soll aber die Leistung von Trabitz nicht schmälern. Sie hatten auch noch Chancen, das ein oder andere Tor mehr zu erzielen, wobei unser Hüter Laurin Wiesnet einen Sahnetag erwischte. Ich wiederhole mich da immer wieder, aber wir sprechen hier von zwei völlig unterschiedlichen Philosophien. Bei uns sind alle, die wir eingesetzt haben gegen Trabitz - bis auf Dani Pressler - aus der eigenen Gemeinde und haben nie für einen anderen Verein als Vorbach gespielt. Meine Jungs kennen es nur vom Hörensagen, dass man in der Kreisliga Geld fürs Kicken bekommen kann. Von daher kann ich niemandem einen Vorwurf machen, wenn man dann in Trabitz untergeht. Unsere personelle Situation sollte sich in den nächsten Wochen wieder bessern, sodass ich überzeugt bin, dass wir - nach zuletzt drei Niederlagen am Stück - dann auch wieder punkten werden."

"Meine Mannschaft hat die richtige Antwort gegeben auf das Unenschieden in Kohlberg. Wir hatten Ball und Gegner zu jeder Zeit des Spiels unter Kontrolle. Dem Gegner ein großes Lob. Sie haben sich gegen uns gut gewehrt und nie aufgesteckt", so das kurze Statement von SpVgg-Coach Thomas Baier.

Nach dem Punktverlust zuletzt gab der Tabellenführer auf eigenem Geläuf die erwartete Reaktion. Über die gesamte Distanz hielt die SpVgg das Zepter fest in der Hand, ja hätte bei konsequenterer Chancenverwertung - immer wieder stand auch der starke Gästetorhüter einem Torerfolg im Weg - ein noch höheres Ergebnis erzielen können. Die unverändert mit großen Personalsorgen antretenden Gäste waren wohl bemüht, konnten dem in allen Belangen überlegenen Spitzenreiter aber nie das Wasser reichen.

"Abgesehen von den ersten 20 Minuten, in denen ich uns mindestens auf Augenhöhe sah, war es ein Nachmittag zum Vergessen. Wir haben ab dem Zeitpunkt sämtliche Tugenden vermissen lassen und haben verdient verloren. Wie heißt es so schön: Schnell abhaken und den Blick nach vorne richten, etwas anderes bleibt uns nicht übrig", so das Resümee von SVK-Teammanager Ben Frieser.

"Die ersten Minuten gehörten dem SVK. Mit Elan und weiten Bällen haben sie uns anfangs durchaus in Bedrängnis gebracht. Es hat eine Zeit gedauert, bis sich der Schalter dann umgelegt hat. Mit Konsequenz haben wir nach dem 0:1-Rückstand unsere Chancen zu Ende gespielt. Die Folge war die verdiente 4:1-Führung zur Halbzeit. Wichtig war uns auch, bei so einem Zwischenstand nicht locker zu lassen, was uns durch den frischen Wind, der durch die Wechsel ins Spiel kam, gelungen ist. Der Sieg geht in der Höhe auch so in Ordnung, auch weil Sebi Striegl heute einen Sahnetag erwischt hat", so TSV-Spielertrainer Peter Rackl.

Nichts deutete in der Frühphase dieser Partie darauf hin, dass die Grenzlandelf am Ende einen Kantersieg landen würde. Die Gäste, selbstbewußt und gar mit 1:0 in Front, boten bestens Paroli und bereiteten der Rackl-Crew doch Probleme. Nach dem Ausgleich allerdings verlor der SVK komplett den Zugriff zum Spiel und zum Gegner und lag schon zum Seitenwechsel nahezu aussichtslos zurück. Am Ende stand ein mehr als gebrauchter Tag für die Mannen von Lukas Emmerich, während die Heimelf eindrucksvoll bewies, dass die Leistungskurve weiterhin nach oben zeigt. Zudem erweist sich der fünf Mal einlochende "Man of the Match" Sebastian Striegl - vor der Saison aus Vohenstrauß an die Landesgrenze gewechselt - weiterhin als absoluter Glücksgriff, führt er doch mit nun 13 Treffern nach sechs Runden mit großem Vorsprung die Torschützenliste an.

Gästetrainer Hakan Boztepe fasst den Spielverlauf wie folgt zusammen: "Wenn wir das Spiel heute dritteln, war das erste Drittel ausgeglichen, das zweite Drittel hing auf unserer Seite und das letzte Drittel geht klar an Auerbach. Es war heute im Kollektiv die Willensleistung meiner Mannschaft, die den Sieg gezogen hat. Qualität ist das eine, aber solche Spiele gehen auch über die Mentalität. Für die Mentalität spricht auch, dass sich Andreas Scheler heute in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, was definitiv nicht selbstverständlich ist!"

"Zu Beginn war es ein beidseitiges Abtasten mit etwas mehr Spielanteilen für uns. Der Gegner hat auf Fehler und Kontersituationen gelauert, die wir zumeist unterbinden konnten. Nachdem wir gut nach vorne gespielt haben, wurde unser Stürmer elfmeterwürdig gefoult. Warum hier der Pfiff ausblieb, kann ich nicht sagen. Kurze Zeit später hat Rothenstadt dann eine Kontersituation gut herausgespielt und das 1:0 erzielt. Im Anschluss waren wir zwar weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, ohne aber zwingende Torchancen zu erarbeiten. In der zweiten Halbzeit ware es dann ein Spiel auf ein Tor. Auch hier hätten wir nochmal einen Elfmeter kriegen müssen. Auch mit einem Lattentreffer hatten wir Pech. Zum Spiel gepasst hat dann das 2:0, welches vermutlich eine Flanke sein sollte und genau ins Eck fällt zum 0:2. Was Einsatz und Wille anbelangt, kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben alles probiert, aber am heutigen Tag wollte der Ball einfach nicht ins Tor. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen, arbeiten unter der Woche das auf, was nicht gut geklappt hat und machen es nächste Woche besser", so der Auerbacher Coach Dani Maier.

Doch ein wenig überraschend entführten die Weidener Vorstädter die Punkte aus der Bergstadt und stoppten damit ihren Abwärtstrend. Interessant dabei, dass beim VfB neben Noel Scheler (20) auch sein Vater Andreas (47) - ehemaliger Trainer der SpVgg SV Weiden und des FC Amberg - in der Startelf und immerhin 85 Minuten auf dem Platz stand. Zuletzt hatte der viele Jahre beim SV Inter Bergsteig aktive Routinier in der Saison 2017/18 beim FSV Gärbershof für zwei Matches ein Trikot übergezogen. Beide Seiten fassen die insgesamt 94 Minuten zusammen:

Eine turbulente, packende Partie sahen die Zuschauer am Sonntagnachmittag im Grafenwöhrer Sportpark, die der Gastgeber durch einen Treffer in der "Overtime" knapp für sich entschied. Ohne die gewohnte Abtastphase ging es unter der Leitung des jungen Unparteiischen Sebastian Scheidler (Jahrgang 2008) sofort in die Vollen, nach zwei Minuten klatschte das Leder an die Querstange der Gäste. Die antworten sofort, müssen bei drei "Brettern" innerhalb einer Minute einfach den Führungstreffer markieren, der dann durch Torjäger Scherm doch fällt. Durch einen unnötigen Platzverweis erweist ein Grafenwöhrer seinem Team scheinbar einen Bärendienst, ehe die Gäste nach zu kurz geratenem Rückpaß zum Keeper das erste Gastgeschenk auspacken. Wer nun erwartet hatte, dass Haidenaab nach der Pause aufgrund numerischer Überzahl die Spielführung übernimmt, wurde überrascht. Die Heimelf setzte die Akzente, zu keiner Phase wurde deutlich, dass da ein Mann weniger am Rasen steht. Zu zögerliches Attackieren der Gästedefensive unterstützte das 2:1 für die Heimelf per Fernschuß von Kapitän Pfab. Der ASV versuchte in Folge verzweifelt, das Ruder an sich zu reissen, antwortete wohl mit dem 2:2, ohne danach - mit Ausnahme bei einer Doppelchance in Spielminute 88, wo der heimische Keeper glänzend reagiert - gefährlich in der SV-Box aufzutauchen. Als vieles schon auf ein Remis hindeutete, sollte U19-Spieler Denis Kabaklar zum "Matchwinner" avancieren. Quasi von der Eckfahne aus wurde er bei seinem Alleingang von den Gästeabwehrspielern eher begleitet und nicht wirkungsvoll gestört, um dann per sattem Schuß zum gefeierten Siegtreffer abzuschliessen.

"Vorneweg: Auch wenn meine Mannschaft mit zwei Mann weniger das Spiel zu Ende bringen musste, der junge Schiedsrichter zeigte meiner Meinung nach eine sehr gute Leistung. Nach einem Sieg ist es natürlich auch einfacher, so etwas zu sagen. Bei 11 gegen 11 war Haidenaab ebenbürtig, wir haben uns durch eine dumme Rote Karte dann dezimiert, bekamen dann folgerichtig auch das 0:1, konnten aber wenig später - schon in Unterzahl - ausgleichen. Nach der Pause stellten wir auf Dreierkette um, gingen dann nicht einmal unverdient in Führung. Dann kam die nach einigen Fouls berechtigte Zeitstrafe für Gästespieler Pascal Steeger. Dieser macht dann tatsächlich das 2:2, ehe sich mein Kapitän in der Schlußphase ebenfalls die Gelb-Rote Karte holt. Unser Plan war dann - immerhin zeigte die Uhr Spielminute 87 - das Ergebnis abzusichern mit zwei Mann weniger, doch dann zeigte sich, dass wir momentan einfach im Flow sind. Mit nahezu der letzten Aktion lässt sich Haidenaab plump auskontern und wir machen wirklich noch das 3:2 durch einen A-Jugendspieler, da war die Freude natürlich riesengroß. Dass sich unsere Gäste ärgern, ist klar, hatten sie doch einen Punkt sicherlich verdient. Meiner Mannschaft ein brutales Lob, welchen Aufwand sie in langer Unterzahl betrieben hat, wie sich agiert hat. Fußball ist dann halt ein Ergebnissport. Meinem Gegenüber Michael Kaufmann mit seiner Truppe alles Gute, sind alles ordentliche Jungs, die auch ihre Punkte holen werden. Unser nächster Gegner heißt Auerbach, natürlich wollen wir unsere Serie fortsetzen, schaun mer mal", so das ausführliche Statement von SVG-Coach Bobby Bafra.

"Drei dicke Chancen lassen wir liegen, können mit zwei Toren führen, machen dann das 1:0. Dennoch haben wir es nicht geschafft, das Spiel an uns zu reissen, auch weil der Gegner über eine sehr gute individuelle Qualität verfügt. Den frühen Platzverweis hat man ihnen überhaupt nicht angemerkt, die sind einfach ruhig und abgeklärt. Sie spielen ihr Spiel, in Halbzeit 2 zu zehnt fast besser, als in Halbzeit 1 zu elft. Grundsätzlich spielten sie viele lange Bälle, da war die Gefahr vor der Pause nicht allzu groß. Wenn wir den Riesenbock vor der Pause nicht machen, dem Gegner ohne Not den Ball quasi in den Fuß legen, dann wird es gegen solch erfahrene Mannschaften schwer. Nach dem 2:1 haben wir gewackelt, waren nach dem Ausgleich wieder in der Spur. Wir wollten dann das Spiel an uns reissen, was uns nicht so gelungen ist, wir erarbeiten uns einfach zu wenig Chancen. Grafenwöhr dagegen hat das in Unterzahl sehr gut gemacht, Hut ab, absoluten Respekt vor der Willensleistung und der Laufstärke des Gegners. Letzten Endes entscheiden dann solch enge Spiele Kleinigkeiten. Drei Mal können wir dann klären, der ballführende Grafenwöhrer spielt drei Mann aus von der Eckfahne, das ist dann einfach dillentantisch und amateurhaft verteidigt, muss ich ganz ehrlich sagen, so etwas darf nicht passieren. So haben wir dem Gegner zwei Tore geschenkt, damit hatte er eins mehr als wir und gewann das Spiel. Wir müssen damit leben, dass unsere eigene Dummheit bestraft wurde. Wir gratulieren dem Gegner, wir lernen aus den Fehlern und wollen es das nächste Mal besser machen", so Gästetrainer Michael Kaufmann.

Tore: 0:1 Christian Scherm (22.), 1:1 Marcello Siemski (39.), 2:1 Marcel Pfab (54.), 2:2 Pascal Steeger (67.), 3:2 Denis Kabaklar (90.+2) - Schiedsrichter: Sebastian Scheidler - Zuschauer: 150 - Platzverweise: Gelb-Rot für David Dobmann (29.) und Marcel Pfab (87./beide Grafenwöhr), Zeitstrafe für Pascal Steeger (57./Haidenaab).

Drittes Heimspiel, dritte Niederlage für den SCE, am Ende eine doch deutliche. Dabei deutete zunächst eigentlich nichts darauf hin, dass die Rußweiherstädter klar den Kürzeren ziehen würden, bestimmten sie doch die Frühphase der Partie, erzielten dabei aber nur einen Treffer. Mit dem Ausgleich übernahm dann die Steinwaldelf das Kommando in der Rogers Arena, die noch vor dem Seitenwechsel das psychologisch wichtige 2:1 markierte, um nach Wiederbeginn keinen Zweifel mehr zuzulassen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Während sich der TSV nach zwei Dreiern in Folge nun den vorderen Rängen nähert, verbleibt die Dal-Elf auf einem der beiden "Schleudersitze". "Leider wieder die herausgespielten Chancen in der ersten Halbzeit nicht verwertet. Erbendorf wiederum sehr effektiv. Was bleibt, ist eine schmerzhafte Heimniederlage", so das kurze Statement von SCE-Coach Mo Dal. "Die ersten 20 Minuten haben wir leider komplett verschlafen, hatten keinen Zugriff auf den Gegner und dürfen uns nicht beschweren, wenn wir zu dieser Zeit höher im Rückstand liegen. Danach haben wir uns stabilisiert und noch vor der Halbzeit aus eigentlich drei Chancen zwei Tore erzielt. Nach der Halbzeit ein sehr souveräner Auftritt der Mannschaft, die es sehr sachlich und abgezockt zu Ende gespielt und auch die Tore genau zum richtigen Zeitpunkt erzielt hat. Natürlich ist noch Luft nach oben, aber es war heute eine reife und geschlossene Teamleistung, die dann den Sieg auch aufgrund der zweiten Halbzeit und auch in dieser Höhe absolut verdient werden lässt! Dem SCE mit ihrem Trainer Mo Dal wünsche ich für die verbleibenden Spiele alles erdenklich Gute und hoffe, dass sie auch nächste Saison weiterhin in der Kreisliga spielen", so Gästespielercoach Benny Scheidler. Tore: 1:0 Julius Richter (20.), 1:1 Michael Dörfler (24.), 1:2 Sandro Hösl (42.), 1:3 Christian Häupl (55.), 1:4 Christoph Müller (66.), 1:5 Sandro Hösl (79.) - Schiedsrichter: Michael Ugur - Zuschauer: 90

Aufatmen beim SC Kirchenthumbach. Nach drei Niederlagen in Folge konnte die Freiberger-Elf die sportliche Talfahrt endlich stoppen, landete sie doch einen in der Schlußphase sichergestellten Heimsieg gegen den SV Kulmain. Beide Seiten übernehmen ausführlich die Schilderung des Spielverlaufs aus ihrer Sicht: "Bevor die Partie richtig begonnen hatte, haben wir im Aufbauspiel den Ball verloren und waren unsortiert in der Defensive. Somit konnte Kulmain bereits in der dritten Minute durch einen sauber ausgeführten Konter in Führung gehen. Danach fanden wir besser ins Spiel, doch Kulmain bestimmte immer noch die Marschrichtung. In der 15. Minute kam es dann zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen Nico Mühlbauer und dem Torwart von Kulmain. Nico musste mit einer Platzwunde im Gesicht ins Krankenhaus, der Torwart von Kulmain spielte mit Turban weiter. Den Rest der ersten Hälfte hatten unsere Gäste meist noch die Oberhand über die Partie. So ging es mit 0:1 in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel konnten wir die Spielanteile auf unsere Seite ziehen. So fiel das 1:1 durch Nico Schart, welcher nach einer perfekt geschlagenen Flanke von Johannes Gradl einnetzen konnte. Die zweite Hälfte der Partie war nun stark in unserer Hand und wir haben uns weitere Chancen erspielen können. So kam es auch zum 2:1, als Yannick Gutte im Zentrum 25 Meter vor dem Tor von außen angespielt wurde, er sich aufdrehte, direkt abzog und ins Schwarze traf. Die letzten Minuten der Partie ging es nur noch darum, nicht wieder einen späten Gegentreffer zu bekommen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die mal wieder gezeigt hat, dass wir auch bei einem Rückstand nie aufgeben werden". "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben früh das 1:0 gemacht. Danach haben wir uns noch viele gute Einschußmöglichkeiten erarbeitet - einmal trafen wir den Pfosten, zwei Mal zielten wir knapp vorbei - haben aber das zweite Tor nicht gemacht. Der Gastgeber sah vor der Pause kein Land, wir waren völlig überlegen. Zur Halbzeit haben wir gewechselt, verloren nach Wiederbeginn komplett den Faden, was der SC sofort merkte. Auch in den Zweikämpfen legte die Heimelf zu, sodass wir uns die Butter noch vom Brot nehmen liessen. Durch unsere Unzulänglichkeiten wurde Dumba immer stärker, machte das 1:1 und kurz vor Schluß dann auch noch das 2:1. Dass wir leer ausgegangen sind, haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wenn wir schneller das 2:0 machen und cleverer spielen, dann passiert gar nix mehr", so Florian Greger vom SV Kulmain. Tore: 0:1 Maximilian Kuhbandner (5.), 1:1 Nico Schart (58.), 2:1 Yannick Gutte (87.) - Schiedsrichter: Michael Preisinger - Zuschauer: 150