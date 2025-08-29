Lucky Punch in der Nachspielzeit: Drei Elfmeter im Burgenland-Derby

Gegen den SV Blau-Weiß Zorbau bleibt für den SSC Weißenfels nichts zu holen. Am Freitagabend trafen sich beide Rivalen zum vierten Burgenland-Derby in der Verbandsliga - und wie in den bisherigen drei Duellen jubelten am Ende wieder die Blau-Weißen.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit setzte Nikita Bondarenko den Lucky Punch für die Zorbauer per Elfmeter. Zuvor hatte der 23-Jährige in dieser Begegnung schon einmal vom Punkt getroffen: In der 33. Minute hatte Bondarenko die 1:0-Halbzeitführung für die Blau-Weißen besorgt. Kurios: Auch der dritte Treffer des Abends fiel per Strafstoß. Carlo Purrucker hatte in der 76. Minute für die Gastgeber ausgeglichen.

In der Folge sah es vor 348 Zuschauer im Stadtstadion Weißenfels lange nach einer Punkteteilung aus. Die Hausherren hatten mehr vom Spiel. Am Ende aber jubelte auch im vierten Burgenland-Derby der beiden Rivalen der SV Blau-Weiß Zorbau, der damit seinen Sechs-Punkte-Start perfekt gemacht hat.

