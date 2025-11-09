Dominik Ortega Tapia (grünes Trikot, hier gegen Waldbrunn) traf zur frühen Führung für den SV Zeilsheim gegen Limburg. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Lucky Punch in der 94. Minute: Zeilsheim landet glücklichen Heimsieg 3:2-Erfolg im Kellerduell gegen den VfR 07 Limburg dank des späten Abstaubertors von Dariyan Demir sorgt für Glücksgefühle bei den Zeilsheimern

Frankfurt. Von einem Befreiungsschlag im Verbandsliga-Tabellenkeller wollte Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch nach dem glücklichen 3:2-Heimsieg über den direkten Konkurrenten VfR 07 Limburg nicht sprechen. Doch freilich waren es ganz wichtige drei Punkte, die der Viertletzte im Heimspiel gegen den Drittletzten einfuhr.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Denn der schmeichelhafte Erfolg kam erst durch einen Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit zustande, als Dariyan Demir nach einem Innenpfostenschuss von Dusan Crnomut goldrichtig stand und den Ball aus wenigen Metern über die Linie drückte. Die kollektive Jubeltraube zeigte, welche Bedeutung der Treffer und der Sieg für die Zeilsheimer hatte.

Heute, 15:30 Uhr SV Zeilsheim SV Zeilsheim VfR 07 Limburg 07 Limburg 3 2 Abpfiff "Es war ein glücklicher Sieg, Limburg war uns mehr als ebenbürtig. Sie hatten optische Vorteile, haben sich aber nicht belohnt und sind ein wenig an sich selbst verzweifelt", ordnete Zeilsheims Vorsitzender den Sieg ein. Bereits zuvor waren die Zeilsheimer je zweimal in Führung gegangen. Dominik Ortega Tapia stibitzte einem Limburger Abwehrspieler im Aufbau den Ball und versenkte dann die Kugel gleich hinterher zum 1:0 (10.). Nach einer halben Stunde kamen die Gäste zum Ausgleich: Nach einem schönen Ball in die Tiefe und Querpass auf den zweiten Pfosten drückte Meric Ramcilovic das Leder zum Ausgleich über die Linie. Noch vor der Halbzeit brachte Belal Dashti die Zeilsheimer jedoch wieder in Front.