Lucky Punch in der 93.: Thalmassing erstmals Pokalsieger

„Totopokal-Sieger, Totopokal-Sieger“, skandierten die Anhänger, zündeten Rauchfackeln. Auf dem Rasen lagen sich die Spieler freudestrahlend in den Armen. Der FC Thalmassing hat am Maifeiertag Historisches geschafft – zumindest für die eigene Vereinschronik. Durch einen 2:1 (1:1)-Finalsieg gegen den SV Wenzenbach küren sich die „Roosters“ erstmals zum Sieger des Regensburger Toto-Pokals. Als die offiziell 467 Zuschauer schon auf das Elfmeterschießen spekulierten, setzte Thalmassings Moritz Stich in der 93. Minute den Lucky Punch in diesem Bezirksliga-Duell.