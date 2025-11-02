Lucky Punch im Kellerduell

Unsere Zweite empfing mit dem SV Bad Herrenalb den noch punktlosen Tabellenletzten zum Abstiegskracher am Mühlenweg. Dass die Gäste bisher noch gar nichts Zählbares eintüten konnten, merkte man ihnen aber nicht an, denn bereits nach zehn Minuten hatten sie gegen eine völlig schläfrig auftretende TSV-Reserve einen Zwei-Tore-Vorsprung herausgespielt. Die Mannen um Kapitän Pitz schüttelten sich einmal kräftig und kamen nach einem Wagner-Freistoß von der rechten Strafraumkante zum Nachschuss durch Schmidt, der leider an die Latte knallte (19.). Auf der Gegenseite stellten die Gäste in Sachen Aluminiumtreffer den Gleichstand her, als Taghzouti nach einer misslungenen Klärungsaktion ebenfalls am Querbalken scheiterte (28.). Die nächste Aktion gehörte dann wieder dem TSV und David Weiß belohnte sich selbst für einen starken Antritt mit dem Anschlusstreffer (35.), der auch den Pausenstand bedeutete, weil Kronenwett den letzten Abschluss vor dem Halbzeitpfiff ans Außennetz setzte (39.).

Nach Wiederanpfiff musste Heimaturlauber Dominic Roßwag nach einem Freistoß knapp vor der Linie retten (49.), während Bonavia auf der anderen Seite an SV-Keeper Prax scheiterte (51.). Einen weiteren Abschluss setzte Bonavia unter Bedrängnis links am Gästegehäuse vorbei (63.) und auch ein 40-Meter-Freistoß von Seidl fand nicht den Weg ins Tor (78.). So war bereits die Schlussphase angebrochen, als sich Bublitz über rechts stark in den Strafraum durchtankte. Sein Schuss wurde allerdings von Prax mithilfe des Aluminiums geklärt. Der zweite Ball kam zu Klittich, dessen mustergültige Flanke Seidl erreichte, der per Kopf das 2:2 besorgte (83.). In der Nachspielzeit hatte Weiß die Riesenchance zum 3:2, scheiterte aber an Prax, der zur Ecke klärte. Diese brachte Hurm in den Strafraum, wo sich Weiß diesmal stark durchsetzte und per Kopf doch noch den vielumjubelten Siegtreffer besorgte (93.). Ein hartes Stück Arbeit für unsere Reserve, die Partie zu drehen und die Punkte nach dem frühen Zwei-Tore-Rückstand doch im Pneuhage-Stadion zu behalten. Ganz wichtig!