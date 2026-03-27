Lucky Punch für Siegen, Doppelpacker Demaj schockt Rödinghausen

Siegen gewinnt spät. – Foto: Marco Bader

Für ganz oben wird es wohl nicht mehr reichen, doch die Sportfreunde Siegen sind in jedem Fall weiter in der Verlosung für ein Platz unter den Top drei. Das untermauerten die Krönchenstädter mit einem späten 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln II. Am anderen Tabellenende tut sich der SV Rödinghausen weiter schwer, konnte sich gegen die Sportfreunde Lotte kein Polster auf die Abstiegsplätze verschaffen.

Am Samstag folgt noch der Tabellenführer, der sich mit drei Zählern gegen Fortuna Düsseldorf II weiter absetzen könnte. Dazu misst sich der FC Gütersloh mit dem Bonner SC.