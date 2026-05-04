Lucky Punch für den SC Kapellen in der Nachspielzeit

Kapellen schlägt Mennrath – Foto: Udo Waffenschmidt

Der SC Kapellen hat seine Serie in der Landesliga fortgesetzt und auch beim SC Victoria Mennrath gewonnen. Gegen die noch abstiegsgefährdeten Gastgeber brauchte es jedoch einen Treffer in der Nachspielzeit, um mit 1:0 (0:0) zu gewinnen.

Fuchs mit dem goldenen Treffer

Der SCK ist als Tabellenzweiter seit Anfang Dezember ungeschlagen, mit der Meisterschaft wird’s aber sehr wahrscheinlich nichts. Primus Solingen-Wald hatte am Sonntag zwar spielfrei, dennoch kann das Team sich nächste Woche mit einem Sieg die Meisterschaft sichern. „Solingen hat vier Matchbälle, davon werden sie schon einen nutzen“, meinte Jörg Ferber, Sportlicher Leiter der Kapellener. In Mennrath traf der SCK laut Ferber auf einen schwierig zu bespielenden Gegner, weshalb es trotz mehr Spielkontrolle torlos in die Pause ging. „Uns hat häufig die letzte Genauigkeit gefehlt. Wir hatten mehr Ballbesitz und konnten den Ball gut laufen lassen, am Ende hat dann zu oft der letzte Pass nicht gestimmt“, berichtete Ferber.

Kurz vor Schluss gelang dem SC Kapellen doch noch der Lucky Punch. Nach einem Steilpass von Bryan Schomann traf Alexander Fuchs (90.+3) vom Strafraumeck in den Giebel. Das Ziel ist es nun, bis zum Saisonende ungeschlagen zu bleiben. Dafür braucht es nächsten Sonntag im Derby gegen die DJK Gnadental auf heimischer Anlage wieder eine gute Leistung. „Wir haben in der Hinrunde zwar zweimal gewinnen können. Die DJK hat sich im Winter jedoch gut verstärkt und eine starke Entwicklung genommen“, sagt Ferber warnend mit Blick auf die Neusser.