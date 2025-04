Lucky Punch: Der 1.FC Stern kann auch dreckig siegen Verlinkte Inhalte Kreisliga A1 Mögglingen Hussenhofen

Kein Glanz, kein Feuerwerk – aber drei Punkte, die noch immens wertvoll sein dürften: Tim Wiedmann erlöste den 1.FC Stern Mögglingen, traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum äußerst schmeichelhaften 1:0 gegen den tapfer kämpfenden SV Hussenhofen.

Dreckiger und glücklicher hätte es kaum sein können, doch genau solche Arbeitssiege entscheiden bekanntlich über Auf- und Abstieg. Während die Gäste vom SV Hussenhofen entsprechend bedröppelt dastanden und weiterhin nur dicht vor der Gefahrenzone liegen, bejubelten die Mögglinger ihre Revanche für den 1:2-Hinspielpatzer und eine immer bessere Ausgangslage im Spitzenkampf.

Bei der Pflichtaufgabe, die überhaupt nicht einfach war, hätte sich der Stern das Leben deutlich leichter machen können. Nach einer Ecke in der 9. Minute wurde Tim Wiedmann von den Beinen geholt, doch den Strafstoß trat Ibrahim Cakmak viel zu lässig aufs rechte Eck, so dass SVH-Keeper Raffaele Del Papa den Ball fest hielt. Ein frühes Tor hätte der Dosenöffner sein können, doch die übertriebene Lockerheit des Elfmeterschützen übertrug sich auf das gesamte Team. Sinnbildlich, dass ein gegnerischer Lapsus die kuriose, aber beste Chance einleitete: Del Papa schoss den anlaufenden Oliver Kuhn an, vom Kopf des Mögglinger Kapitäns flog der Abpraller haarscharf am Ziel vorbei.

Es blieb ein zähes Ringen um jeden Meter. Die Gäste näherten sich durch einen Schuss von Mike Werner und einen Kopfball von Pascal Sommer erstmals an, doch auf Mögglinger Seite war die Hintermannschaft der große Lichtblick an diesem eher durchwachsenen Tag. Der erst 20 Jahre junge Luis Schunter bot ein starkes Startelfdebüt an der Seite des erfahrenen Hannes Balle. Dahinter war Torwart Manuel Schmidt bei allen Standards stets der Herr im eigenen Strafraum. Nach sechs Gegentoren aus den vorherigen beiden Partien hatte die „Katze von Mögge“ einen absoluten Sahnetag erwischt und verhinderte sogar eine mögliche Niederlage. Im Eins-gegen-Eins mit Caner Kiraz tauchte Schmidt reaktionsschnell ab, kurz nach der Pause fischte er einen gefährlichen Freistoß von Yalcin Yavuz aus dem oberen Eck.

Viel Kampf, wenig Klasse: Der Stern rannte an, doch Hussenhofen verteidigte mit Leidenschaft und versuchte immer wieder Nadelstiche zu setzen. In der Schlussphase erhöhte der Favorit den Druck, angetrieben von den eingewechselten Leon Takerer und Julian Di Benedetto. Bei seinem ersten Einsatz nach fünf Monaten ließ er das Publikum aufraunen, als er seinen Schuss nur ins Außennetz setzte. Ebenso ein wuchtiger Kopfball von Paul Österle, den Del Papa mit einem Monsterreflex über die Latte lenkte. Beide Torhüter blieben die auffälligsten Akteure.

In der Nachspielzeit zahlte sich die Mögglinger Geduld dann doch noch aus. Mit einem langen Schlag überraschte Balle die gegnerische Abwehrreihe komplett, Di Benedetto verlängerte mit dem Kopf und sein Sturmpartner bewies wieder einmal den richtigen Riecher. Wiedmann sprintete davon, blieb alleine vor dem herausgeeilten Del Papa cool und schob die Kugel ins Netz (90.+2). Bereits zum vierten Mal in dieser Saison erzielte Wiedmann damit das umjubelte 1:0, sein insgesamt 12. Saisontreffer war zugleich der bislang wichtigste.