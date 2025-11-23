Lucky Punch beschert Burglengenfeld »absolut verdienten Heimsieg«

Am Sonntagnachmittag standen in der Landesliga Mitte eigentlich zwei Partien des 21. Spieltags auf dem Programm, wobei das Duell zwischen dem FC Teisbach und dem SV Etzenricht aufgrund der Platz- und Witterungsbedingungen abgesagt werden musste. Es war bereits die dritte Spielabsage an diesem Wochenende, nachdem schon am Samstag die Begegnungen Luhe-Wildenau gegen Bogen sowie Roding gegen die SpVgg Lam witterungsbedingt gestrichen werden mussten. Damit rückte das Spiel zwischen dem ASV Burglengenfeld und dem TSV Seebach auf dem Kunstrasen in Burglengenfeld umso mehr in den Mittelpunkt - und die knapp 200 Zuschauer wurden nicht enttäuscht.
Doch auch darauf fand Burglengenfeld eine prompte Antwort – Frederic Schüll verwandelte in der 81. Minute den fälligen Strafstoß eiskalt zum 2:2. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlugen die Hausherren in der Nachspielzeit doch noch zu: Nico Käufer avancierte zum Matchwinner und erzielte den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer für den ASV Burglengenfeld.
Hier die Stimmen zum Spiel:
Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Zum heutigen Spiel gibt es glaube ich keine zwei Meinungen. Wir haben einen richtig starken Heimauftritt hingelegt. Obwohl wir zweimal aus sehr wenigen Chancen des TSV Seebach in Rückstand geraten sind, hat uns heute nichts aus der Bahn geworfen. Wir waren griffig, extrem zweikampfstark und brutal präsent. Es war ein absolut verdienter Heimsieg, wir hatten über weite Strecken klar den Drücker drauf. Es gab nur wenige Phasen, die etwas schwierig waren, aber insgesamt hatten wir die Stärken des Gegners stets im Griff und das Geschehen kontrolliert. Vor allem ab der 65./70. Minute haben wir richtig guten Kombinationsfußball gespielt, aber auch schon in der ersten Halbzeit waren viele gute Ansätze drin. Unterm Strich war es über die komplette Spieldauer eine sehr starke Leistung meiner Mannschaft. Ich bin heute wirklich stolz, dass wir nach den punktetechnisch eher mageren Wochen endlich mal wieder eine Spitzenmannschaft geschlagen haben, und das absolut verdient.“
Manuel Ebner (Teammanager TSV Seebach): "Natürlich ärgert uns die 3:2-Niederlage. Am Ende musst du sagen: Du führst zweimal, schaffst es aber nicht, das Spiel heimzubringen - weder den Sieg noch zumindest den Punkt. Genau das ist das Entscheidende. Insgesamt war es eine Partie, die in Ordnung war, aber es ist natürlich bitter, dass wir am Ende ohne Punkte dastehen. Wie gesagt: Du führst zweimal, und genau das ist der Knackpunkt. Das musst du einfach besser zu Ende spielen.“