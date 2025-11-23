Lucky Punch beschert Burglengenfeld »absolut verdienten Heimsieg«

Die Partie nahm kurz vor der Pause erstmals Fahrt auf: In der 43. Minute gerieten die Gastgeber durch ein unglückliches Eigentor von Martin Glöckner in Rückstand, sodass es mit einem 0:1 in die Halbzeit ging. Nach dem Seitenwechsel zeigte der ASV jedoch starke Moral und kam in der 72. Minute durch Philipp Dziemba zum verdienten Ausgleich. Die Freude währte allerdings nur kurz: Sechs Minuten später stellte Patryk Richert per sehenswertem Freistoß die Seebacher Führung erneut her (78.).

Doch auch darauf fand Burglengenfeld eine prompte Antwort – Frederic Schüll verwandelte in der 81. Minute den fälligen Strafstoß eiskalt zum 2:2. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlugen die Hausherren in der Nachspielzeit doch noch zu: Nico Käufer avancierte zum Matchwinner und erzielte den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer für den ASV Burglengenfeld.

Hier die Stimmen zum Spiel:

Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Zum heutigen Spiel gibt es glaube ich keine zwei Meinungen. Wir haben einen richtig starken Heimauftritt hingelegt. Obwohl wir zweimal aus sehr wenigen Chancen des TSV Seebach in Rückstand geraten sind, hat uns heute nichts aus der Bahn geworfen. Wir waren griffig, extrem zweikampfstark und brutal präsent. Es war ein absolut verdienter Heimsieg, wir hatten über weite Strecken klar den Drücker drauf. Es gab nur wenige Phasen, die etwas schwierig waren, aber insgesamt hatten wir die Stärken des Gegners stets im Griff und das Geschehen kontrolliert. Vor allem ab der 65./70. Minute haben wir richtig guten Kombinationsfußball gespielt, aber auch schon in der ersten Halbzeit waren viele gute Ansätze drin. Unterm Strich war es über die komplette Spieldauer eine sehr starke Leistung meiner Mannschaft. Ich bin heute wirklich stolz, dass wir nach den punktetechnisch eher mageren Wochen endlich mal wieder eine Spitzenmannschaft geschlagen haben, und das absolut verdient.“

Manuel Ebner (Teammanager TSV Seebach): "Natürlich ärgert uns die 3:2-Niederlage. Am Ende musst du sagen: Du führst zweimal, schaffst es aber nicht, das Spiel heimzubringen - weder den Sieg noch zumindest den Punkt. Genau das ist das Entscheidende. Insgesamt war es eine Partie, die in Ordnung war, aber es ist natürlich bitter, dass wir am Ende ohne Punkte dastehen. Wie gesagt: Du führst zweimal, und genau das ist der Knackpunkt. Das musst du einfach besser zu Ende spielen.“