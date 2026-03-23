„Lucky“ Lakämper trifft erneut doppelt

Erneut ein erfolgreicher Auftritt: Julian Lakämper (m.) trifft auf der Lohe wieder doppelt für den VfB Schloß Holte. – Foto: Benjamin Büschenfeld

Schloß Holte-Stukenbrock. Beim VfB Schloß Holte scheint der Knoten im Jahr 2026 nun endgültig geplatzt zu sein. Nach zuvor nur einem Punkt aus den ersten drei Partien dieses Jahres fuhren die Holter Löwen am Sonntagnachmittag, 22. März, beim deutlichen 4:0 (2:0)-Erfolg beim TuS Lohe den zweiten Dreier in Folge ein. Der Aufsteiger bleibt damit in dieser so hervorragend laufenden Spielzeit 2025/2026 Tabellenzweiter in der Fußball-Landesliga 1. „Unser Matchplan ist sehr gut aufgegangen. Wir wollten erst etwas abwarten. Lohe hat viele lange Bälle gespielt, auf die wir gut eingestellt waren, daher haben wir viele zweite Bälle gewonnen. Das hat uns gut ins Spiel gebracht“, freute sich Trainer Kevin Kröger.

Wie bereits beim 4:2-Derby-Heimsieg zuletzt gegen den SV Avenwedde trug im Spiel im Mühlenkreis erneut Kapitän Julian Lakämper mit zwei Treffern entscheidend zu diesem Dreier bei. „Lucky“ war in der 20. Minute noch allein vor Lohes Schlussmann Michael-Joel Arnolds gescheitert, doch Maximilian Ulrich markierte kurz darauf nach Lakämper-Zuspiel das 1:0 für die Gäste (24.). Julian Lakämper nutzte dann einen schönen Chipball Kevin Klippensteins in seinen Lauf, um auf 2:0 zu erhöhen (39.).