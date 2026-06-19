Luckenwaldes Sommerfahrplan steht: Sieben Tests und der Turmpokal

Nach dem Einstieg der Regionalligamannschaft in das sommerliche Mannschaftstraining wartet bereits der erste sportliche Härtetest auf das Team in den Vereinsfarben Blau-Gelb. Am Sonntag, den 21. Juni 2026, reist das neu formierte Team für sein erstes Testspiel zum Petkuser SV. Der Anpfiff der Begegnung unter der Leitung des neuen Trainers Patrick Weiser erfolgt um 13 Uhr auf dem Sportplatz Petkus in der Merzdorfer Straße 33 in Baruth/Mark.

Ein straffes Programm für den optimalen Wettkampfmodus

Dieses erste Auswärtsspiel bildet den Auftakt für einen intensiv durchgetakteten Vorbereitungsfahrplan des Klubs für die Saison 2026/27. Die Verein hat insgesamt sieben Testspiele sowie ein spezielles Turnier-Highlight vereinbart, um die Grundlagen für eine erfolgreiche Spielzeit zu legen. In dieser intensiven Phase soll die Mannschaft physisch wie taktisch zusammenwachsen, um pünktlich zum Pflichtspielstart die beste Form abrufen zu können.

Das traditionelle Turnier-Highlight im eigenen Stadion

Als Höhepunkt der diesjährigen Sommerphase gilt der 4. Luckenwalder Turmpokal, der am Samstag, den 4. Juli 2026, im heimischen Werner-Seelenbinder-Stadion ausgetragen wird. Bei diesem traditionellen Event messen sich die Luckenwalder mit hochkarätigen Nachwuchsteams aus dem Profibereich. Neben den Gastgebern nehmen die U19-Junioren des 1. FC Union Berlin sowie des F.C. Hansa Rostock am Turnier teil, wobei die genaue Startzeit vom Verein noch bekanntgegeben wird.

Die folgenden Prüfungen auf heimischem und fremdem Boden

Der restliche Fahrplan führt das Team durch verschiedene Spielstätten der Region und bietet den Anhängern zahlreiche Gelegenheiten, den neuen Kader zu begutachten. Am Samstag, den 27. Juni 2026, empfängt der FSV um 12 Uhr den RSV Eintracht 1949 auf dem Sportplatz Ruhlsdorf. Am Mittwoch, den 1. Juli 2026, folgt um 19 Uhr das Duell gegen den VfL Halle 96 auf dem Sportplatz am Baruther Tor. Nach dem Turmpokal geht es am Mittwoch, den 8. Juli 2026, um 18:30 Uhr gegen den FSV Optik Rathenow weiter, ehe zwei Auswärtsspiele bei der SG Union Klosterfelde (Samstag, 11. Juli 2026, um 13 Uhr) und bei Eintracht Mahlsdorf (Dienstag, 14. Juli 2026, um 19 Uhr) anstehen.

Der Abschluss im Werner-Seelenbinder-Stadion

Den Abschluss der schweißtreibenden Vorbereitung bildet schließlich ein Duell vor den eigenen Zuschauern, das noch einmal Aufschluss über den aktuellen Leistungsstand geben soll. Am Freitag, den 17. Juli 2026, bittet der Trainerstab die Mannschaft um 18:30 Uhr zum letzten Härtetest gegen den VfB Germania Halberstadt. Dieses finale Vorbereitungsspiel wird im Werner-Seelenbinder-Stadion ausgetragen und soll den finalen Schliff vor dem scharfen Start in die neue Punktspielrunde bringen.