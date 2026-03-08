Luckenwalde verschenkt Sieg: "So fühlt sich der Punkt nicht gut an"

In der Anfangsphase der Partie begegneten sich beide Teams vor 283 Zuschauern zunächst auf Augenhöhe. Doch nach etwa 20 Minuten übernahm die Mannschaft von Trainer Michael Braune zunehmend die Spielkontrolle. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel beobachtete eine deutliche Steigerung: „Nach ausgeglichener Anfangsphase erspielten wir uns Mitte der ersten Halbzeit ein Übergewicht und kamen zu einer sehr guten Gelegenheit durch Tim Luis Maciejewski.“

Kurz vor dem Seitenwechsel belohnte sich der FSV schließlich für den Aufwand. „Fünf Minuten vor der Pause erzielte dann Phil Butendeich mit einem sehenswerten Schuss die Führung nach toller Vorarbeit durch Tim Luis Maciejewski“, schilderte Hendrik Brösel den Führungstreffer in der 44. Minute zum 0:1.

Überzahl und verpasste Vorentscheidung

Nach dem Wiederanpfiff schien sich das Blatt endgültig zugunsten der Luckenwalder zu wenden. In der 59. Minute sah Sven Reimann aufseiten der Zehlendorfer die Rote Karte, was den Gästen zusätzliche Räume eröffnete. „In Halbzeit zwei hatten wir das Spiel bis zur Roten Karte im Griff“, analysierte Hendrik Brösel den Spielverlauf.

Die Zehlendorfer mussten fortan mit zehn Mann gegen die drohende Niederlage ankämpfen. Der FSV versäumte es jedoch trotz bester Gelegenheiten, den Sack vorzeitig zuzumachen. „Nach großen vergebenen Chancen durch Simon Gollnack und erneut Tim Luis Maciejewski blieb das Spiel offen“, kritisierte Hendrik Brösel die mangelnde Effizienz vor dem Tor.

Dramatische Schlussminuten kosten den Dreier

Die Schlussphase entwickelte sich zu einem emotionalen Krimi. In der 85. Minute bot sich den Hausherren die große Chance zum Ausgleich, doch Jules Hasenberg scheiterte mit einem Foulelfmeter. Die Erleichterung beim Team von Michael Braune währte jedoch nicht lange. Nur drei Minuten später, in der 88. Minute, machte es Jules Hasenberg besser und traf nach einer Standardsituation zum 1:1-Endstand. „Einen Standard nutzte Hertha 03 dann zum nicht unverdienten Ausgleich“, gab Hendrik Brösel zu. Die Defensive konnte den späten Ausgleich nicht mehr verhindern.

Gedrückte Stimmung trotz Punktgewinn

Nach dem Abpfiff überwog beim FSV 63 Luckenwalde die Enttäuschung darüber, dass man gegen die Berliner Elf nicht als Sieger vom Platz ging. „Wir haben es heute vermissen lassen, das Spiel rechtzeitig auf unsere Seite zu ziehen. So fühlt sich der Punkt nicht gut an“, bilanzierte Hendrik Brösel mit Blick auf die verpassten Möglichkeiten. In der Tabelle steht der FSV mit 28 Punkten auf dem zehnten Rang, während der FC Hertha 03 Zehlendorf mit 10 Zählern weiterhin das Tabellenende ziert.

Blick auf die kommenden Aufgaben

Für Luckenwalde geht es nun Schlag auf Schlag weiter. Hendrik Brösel richtete den Blick bereits auf die nächsten Herausforderungen: „Wir schauen nach vorne, mit Altglienicke Mittwoch und Greifswald Samstag bleibt das Programm knackig.“ Das nächste Spiel findet am Mittwoch, 11.03.2026, um 19 Uhr bei der VSG Altglienicke statt.