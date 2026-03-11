Luckenwalde schockt Altglienicke spät – Klatte sieht früh Rot

– Foto: Kerstin Kellner

In der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Abend ein wichtiges Nachholspiel ausgetragen, das für erhebliche Verschiebungen sorgte. Die Partie war geprägt von einem frühen Platzverweis und einer dramatischen Schlussphase, die das emotionale Pendel erst kurz vor dem Abpfiff zugunsten der Gäste ausschlagen ließ.

In einer von hoher Intensität geprägten Begegnung sicherte sich der Greifswalder FC einen wichtigen Auswärtssieg bei der Reserve von Hertha BSC II. Die Entscheidung in diesem engen Duell fiel kurz vor dem Pausenpfiff: In der 45.+2 Minute erzielte Soufian Benyamina den Treffer zum 0:1-Endstand. Mit diesem emotionalen Erfolg shaben die Greifswalder nun 22 Punkte. ---

Ein wahres Drama der Gefühle erlebten die 1783 Zuschauer zwischen dem BFC Dynamo und dem 1. FC Magdeburg II. Die Hausherren erwischten einen Auftakt nach Maß, als Leander Fritzsche bereits in der 12. Minute die Führung zum 1:0 markierte. Doch die Gäste von der Elbe bewiesen Moral und kamen in der 61. Minute durch Stefan Korsch zum 1:1-Ausgleich. Die Lage für die Berliner verschärfte sich in der 70. Minute drastisch, als Lloyd-Addo Kuffour mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl musste der BFC in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) den finalen Schock hinnehmen: Mihailo Trkulja erzielte den Siegtreffer zum 1:2 für den 1. FC Magdeburg. ---

In einem Duell, das durch eine enorme kämpferische Note bestach, musste die VSG Altglienicke eine bittere Heimniederlage gegen den FSV 63 Luckenwalde hinnehmen. Der Abend begann für die Berliner mit einem regelrechten Schockmoment: In der 16. Minute sah Torwart Luis Klatte die Rote Karte, nachdem er sich zu einem Handspiel außerhalb des Strafraums hinreißen ließ. In Unterzahl stemmte sich Altglienicke über weite Strecken leidenschaftlich gegen die drohende Niederlage. Die Erlösung für die Gäste aus Luckenwalde ließ jedoch bis tief in die Schlussphase auf sich warten. In der 86. Minute war es schließlich Lucas Will, der den Treffer zum 0:1 markierte. Tim Schleinitz erhöhte in der 90.+1 Minute auf 0:2 und machte damit den Auswärtssieg perfekt.