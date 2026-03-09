Luckenwalde mit 10:0-Offensiv-Spektakel, FSV Bernau und Ströbitz top

In der Brandenburgliga der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
In Luckenwalde erlebten die 45 Zuschauer ein wahres Offensiv-Spektakel, bei dem die Hausherren von Beginn an keine Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen ließen. Den Torreigen eröffnete Jean-Paul Schütt (26.), bevor Baldur Gerards (30.) zügig nachlegte. Kurz vor dem Pausenpfiff schraubten Colin Hoenicke (44.) und Johann Schmiedeke (45.+1) das Ergebnis in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Luckenwalde unersättlich: Altawil Bakr (53.), Draven Charles Daniel Klein (55.) und Nunes Speckels (57.) trafen innerhalb weniger Minuten. Ein verwandelter Foulelfmeter von Colin Hoenicke (59.) markierte das achte Tor, ehe erneut Colin Hoenicke (80.) mit seinem dritten Treffer und schließlich Altawil Bakr (89.) per Foulelfmeter das zweistellige Resultat perfekt machten.
In Ströbitz sahen die Fans eine einseitige Begegnung, die bereits in der Anfangsphase durch einen Doppelschlag entschieden wurde. Tim Renno (5.) und Jonathan Kaufmann (6.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Die Gäste aus Brandenburg fanden kein Mittel gegen die zielstrebigen Angriffe, was Calvin Raak (18.) und Jan Egbers (38.) noch vor der Pause konsequent ausnutzten. Auch im zweiten Durchgang blieb die Heimelf am Drücker: Erneut traf Tim Renno (45.) unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, bevor Jan Egbers (51.) seinen zweiten Treffer markierte. Den Schlusspunkt unter diese dominante Vorstellung setzte Mustafa Dreiee (81.) in der Schlussphase. Ein Erfolg der mannschaftlichen Geschlossenheit.
Bernau präsentierte sich vor heimischer Kulisse als extrem fokussierte Einheit und überrannte die Union aus Fürstenwalde förmlich. Erik Gottschling (29.) brach nach einer halben Stunde den Bann, woraufhin Colin-Luca Lehmann (44.) pünktlich zur Pause erhöhte. Nach dem Seitenwechsel entfachte Bernau einen regelrechten Torsturm: Erik Gottschling (47.) und Max Schleuder (49.) sorgten für die Vorentscheidung. Die Spiellaune hielt an, als Erik Gottschling (60.) seinen Hattrick vollendete und Leon-Maurice Morzinek (63.) nachlegte. In der Schlussphase schraubten Colin-Luca Lehmann (73.) und Theo Wardau (75.) das Ergebnis auf den deutlichen Endstand. Ein Sieg der puren Entschlossenheit.
In Ahrensfelde entwickelte sich eine Partie mit einer bemerkenswerten Wendung. Zunächst gingen die Gäste durch Milan Schmelter (35.) in Führung, was die Hausherren jedoch nur kurz beeindruckte. Jerome Schmidt (40.) markierte den wichtigen Ausgleich noch vor der Halbzeit. Im zweiten Spielabschnitt übernahm Grün-Weiss komplett das Kommando: David Oliveira Silva (55.) und Johannes Fuhrmann (59.) drehten das Spiel mit einem Doppelschlag. Die Vorentscheidung fiel durch den zweiten Treffer von Jerome Schmidt (68.), ehe Hasan Resho (79.) den Schlusspunkt zum verdienten Heimerfolg setzte. Ein Sieg der beeindruckenden Moral nach Rückstand.
In Brandenburg sicherte sich der RSV Eintracht durch eine konzentrierte Leistung drei Auswärtspunkte. Erik Müller (8.) sorgte für den idealen Start der Gäste, den Dmytro Chornenkyi (20.) nach zwanzig Minuten weiter ausbaute. Nach dem Seitenwechsel blieb die Eintracht effektiv und erhöhte durch Christian Gotzmann (52.) auf 0:3. Der BSC Süd 05 bewies Kampfgeist und kam durch Leonard Leicht (55.) zum Anschlusstreffer, fand jedoch in der verbleibenden Zeit keine Mittel mehr, um die stabile Defensive der Gäste ernsthaft zu gefährden.
Vor 69 Zuschauern sahen die Fans in Falkensee eine kontrollierte Vorstellung der Heimelf. Sinan Uluca (20.) brachte seine Farben Mitte der ersten Halbzeit in Front und gab dem Team damit die nötige Sicherheit. Bornim investierte viel Energie in die Offensive, um den Ausgleich zu erzwingen, agierte in der Schlussphase jedoch glücklos. Ein Eigentor von Moritz Stöckl (75.) besiegelte schließlich die Niederlage der Gäste. Falkensee verteidigte den Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff und sicherte sich so den Heimsieg ohne Gegentreffer.
In einer engen Begegnung behielten die Preußen aus Blankenfelde-Mahlow am Ende knapp die Oberhand. Nach einer torlosen ersten Hälfte brach Julian Pfützner (50.) den Bann für die Gäste. Neuenhagen zeigte eine prompte Reaktion und glich durch Oliver Sblewski (55.) nur fünf Minuten später aus. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Louis Tesmer (74.) schließlich den entscheidenden Treffer für Blankenfelde-Mahlow erzielte. Trotz einer leidenschaftlichen Schlussoffensive der Hausherren retteten die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit.
