Luckenwalde mit 10:0-Offensiv-Spektakel, FSV Bernau und Ströbitz top

FSV 63 Luckenwalde – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 10:0 In Luckenwalde erlebten die 45 Zuschauer ein wahres Offensiv-Spektakel, bei dem die Hausherren von Beginn an keine Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen ließen. Den Torreigen eröffnete Jean-Paul Schütt (26.), bevor Baldur Gerards (30.) zügig nachlegte. Kurz vor dem Pausenpfiff schraubten Colin Hoenicke (44.) und Johann Schmiedeke (45.+1) das Ergebnis in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Luckenwalde unersättlich: Altawil Bakr (53.), Draven Charles Daniel Klein (55.) und Nunes Speckels (57.) trafen innerhalb weniger Minuten. Ein verwandelter Foulelfmeter von Colin Hoenicke (59.) markierte das achte Tor, ehe erneut Colin Hoenicke (80.) mit seinem dritten Treffer und schließlich Altawil Bakr (89.) per Foulelfmeter das zweistellige Resultat perfekt machten. SV Wacker 09 Ströbitz – BSG Stahl Brandenburg 7:0 In Ströbitz sahen die Fans eine einseitige Begegnung, die bereits in der Anfangsphase durch einen Doppelschlag entschieden wurde. Tim Renno (5.) und Jonathan Kaufmann (6.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Die Gäste aus Brandenburg fanden kein Mittel gegen die zielstrebigen Angriffe, was Calvin Raak (18.) und Jan Egbers (38.) noch vor der Pause konsequent ausnutzten. Auch im zweiten Durchgang blieb die Heimelf am Drücker: Erneut traf Tim Renno (45.) unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, bevor Jan Egbers (51.) seinen zweiten Treffer markierte. Den Schlusspunkt unter diese dominante Vorstellung setzte Mustafa Dreiee (81.) in der Schlussphase. Ein Erfolg der mannschaftlichen Geschlossenheit.

FSV Bernau – FSV Union Fürstenwalde 8:0 Bernau präsentierte sich vor heimischer Kulisse als extrem fokussierte Einheit und überrannte die Union aus Fürstenwalde förmlich. Erik Gottschling (29.) brach nach einer halben Stunde den Bann, woraufhin Colin-Luca Lehmann (44.) pünktlich zur Pause erhöhte. Nach dem Seitenwechsel entfachte Bernau einen regelrechten Torsturm: Erik Gottschling (47.) und Max Schleuder (49.) sorgten für die Vorentscheidung. Die Spiellaune hielt an, als Erik Gottschling (60.) seinen Hattrick vollendete und Leon-Maurice Morzinek (63.) nachlegte. In der Schlussphase schraubten Colin-Luca Lehmann (73.) und Theo Wardau (75.) das Ergebnis auf den deutlichen Endstand. Ein Sieg der puren Entschlossenheit. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Oranienburger FC Eintracht 1901 5:1 In Ahrensfelde entwickelte sich eine Partie mit einer bemerkenswerten Wendung. Zunächst gingen die Gäste durch Milan Schmelter (35.) in Führung, was die Hausherren jedoch nur kurz beeindruckte. Jerome Schmidt (40.) markierte den wichtigen Ausgleich noch vor der Halbzeit. Im zweiten Spielabschnitt übernahm Grün-Weiss komplett das Kommando: David Oliveira Silva (55.) und Johannes Fuhrmann (59.) drehten das Spiel mit einem Doppelschlag. Die Vorentscheidung fiel durch den zweiten Treffer von Jerome Schmidt (68.), ehe Hasan Resho (79.) den Schlusspunkt zum verdienten Heimerfolg setzte. Ein Sieg der beeindruckenden Moral nach Rückstand.