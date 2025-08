Luckenwalde jubelt spät – Eilenburg und Greifswald feiern klare Siege

– Foto: Lukas Thoms

Regionalliga Nordost, 2. Spieltag: Am heutigen Samstag wurden drei Partien ausgetragen. Greifswald bezwingt Chemie Leipzig deutlich, Eilenburg überzeugt gegen Zwickau. Luckenwalde belohnt sich im umkämpften Duell mit Chemnitz spät mit dem ersten Saisonsieg.

Das Landesduell zwischen dem Aufsteiger aus Magdeburg und dem Halleschen FC hielt, was es versprach. Bereits in der 15. Minute lenkte Magdeburgs Julius Pfennig den Ball unglücklich ins eigene Netz. Es sollte der einzige Treffer der Partie bleiben. Die Gäste, die in der vergangenen Saison Vizemeister wurden, verteidigten die knappe Führung mit viel Erfahrung. Der Aufsteiger aus Magdeburg hielt gut dagegen. Trotz des frühen Rückstands blieb das Team mutig, fand aber gegen eine stabile HFC-Defensive selten Durchschlagskraft. Die Schlussphase wurde hitzig: In der 84. Minute musste Halles Jan Löhmannsröben mit Gelb-Rot vom Platz. In Überzahl gelang dem 1. FC Magdeburg II aber nicht der erhoffte Ausgleichstreffer.

---

Djamal Ziane brachte Lok Leipzig in der 30. Minute mit 1:0 in Führung und sorgte für große Erleichterung bei den Gastgebern. In einer intensiven Partie war das Leipziger Tor der zentrale Moment. Altglienicke bemühte sich, doch der Platzverweis gegen David Kébé in der 58. Minute – nach einer Notbremse – setzte den Berlinern spürbar zu. Ein wichtiger Dreier für die Leipziger, die sich nach dem Remis zum Auftakt im oberen Tabellendrittel festsetzen. ---

Es war der perfekte Start vor einer beeindruckenden Kulisse: Bereits in der 5. Minute brachte Nils Butzen den FC Carl Zeiss Jena in Führung. Die 8092 Zuschauer wurden früh belohnt – und blieben es auch. Hertha BSC II bemühte sich um Struktur, doch Jena agierte konzentriert, zweikampfstark und defensiv stabil. Das frühe 1:0 reichte aus, um den zweiten Saisonsieg einzufahren. Mit sechs Punkten und 5:1 Toren mischt Jena vorne mit. ---

Was für ein wilder Ritt in Berlin: Lange sah es nach einem dramatischen Comeback des BFC Dynamo aus, doch am Ende jubelte der FC Rot-Weiß Erfurt. Die Gäste brauchten bis zur 58. Minute, um durch Marco Wolf das 0:1 zu erzielen, ehe Obed Chidindu Ugondu in der 61. Minute auf 0:2 erhöhte. Erfurt schien auf der Siegerstraße – doch der BFC gab sich nicht auf. Willi Theodor Reincke verkürzte in der 81. Minute auf 1:2, Tobias Gunte traf in der 88. Minute zum umjubelten Ausgleich. Doch die Freude der Hausherren währte nur kurz: In der sechsten Minute der Nachspielzeit war es Ömer Uzun, der zum 2:3 traf und die mitgereisten Erfurter Fans in Ekstase versetzte. Für den BFC Dynamo war es die zweite bittere Niederlage in Folge, für Erfurt der zweite Sieg – und ein emotionaler Befreiungsschlag in letzter Sekunde. ---

Der Greifswalder FC hat auf die Auftaktniederlage gegen Jena die passende Antwort gefunden. Gegen die BSG Chemie Leipzig legte die Mannschaft eine furiose erste Halbzeit hin. Osman Atilgan traf in der 16. Minute zur Führung und legte in der 38. Minute das 2:0 nach. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Edgar Kaizer mit dem 3:0 (45.) für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel verwaltete Greifswald die Führung. ---

Vor 986 Zuschauern dominierte der FC Eilenburg die zweite Halbzeit gegen den FSV Zwickau und feierte einen ersten Saisonsieg. Nachdem es zur Pause noch torlos geblieben war, brachte Corvin Kosak die Gastgeber in der 50. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. In der Folge ließ Eilenburg nicht nach: Jeronimo Mattmüller erhöhte in der 62. Minute, Aaron Henkel setzte in der 75. Minute den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand. Die Mannschaft belohnte sich für eine konzentrierte Leistung. ---

In einem umkämpften Spiel feierte der FSV 63 Luckenwalde den ersten Sieg. Sofiene Rachid Jannene brachte die Hausherren in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Chemnitz antwortete nur sechs Minuten später: Johannes Pistol erzielte in der 41. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel war es Mike Bachmann, der in der 79. Minute für die Entscheidung sorgte und das 2:1 für Luckenwalde markierte. Der knappe Heimsieg war hart erkämpft – der FSV belohnt sich für eine mutige Vorstellung mit den ersten drei Punkten. ---

Für beide Teams ist es der Versuch, nach einem schwierigen Start in die Spur zu finden. Der ZFC Meuselwitz konnte am ersten Spieltag nicht spielen – das Auswärtsspiel bei Hertha BSC II wurde verschoben. Babelsberg erlebte zuhause gegen Jena einen gebrauchten Tag: Bereits zur Halbzeit stand es 0:3, am Ende hieß es 1:4. Besonders bitter: In der Anfangsphase parierte Torwart Maximus Babke noch einen Elfmeter. Ein Punktgewinn in Meuselwitz wäre für die Babelsberger nun wichtig. ---

