Luckenwalde II stürmt mit 8:1 an die Spitze – 1. FC Guben patzt Landesliga Süd: Die Partien des 21. Spieltags in der Übersicht. von LS · Heute, 22:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Roy Fischer

Es war ein Abend der maximalen Kontraste, der heute den Auftakt des 21. Spieltags in der Landesliga Süd markierte. Während der Torhunger beinahe grenzenlos schien, erlebten die Fans an anderer Stelle ein zähes Ringen um jeden Zentimeter Boden, das am Ende keinen Sieger fand.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Vor 59 Zuschauern spielte sich der FSV 63 Luckenwalde II in einen wahren Rausch und demontierte das Tabellenschlusslicht nach allen Regeln der Kunst. Den Anfang machte Luca Dreihardt bereits in der 2. Minute mit dem 1:0. In der 17. Minute erhöhte Colin Wilhelm Schwarzlose per Foulelfmeter auf 2:0. Ein kurzes Lebenszeichen des SV Grün-Weiß Lübben folgte in der 24. Minute durch den Treffer von Torben Brauer zum 2:1. Doch dieser Hoffnungsschimmer erlosch postwendend, als die große Show von Lukas Möckel begann. Innerhalb von nur sechs Minuten erzielte er einen lupenreinen Hattrick: Das 3:1 in der 27. Minute, das 4:1 in der 32. Minute und das 5:1 in der 33. Minute ließen die Gäste völlig konsterniert zurück. Nach dem Seitenwechsel kannte Luckenwalde keine Gnade. Erneut war es Luca Dreihardt, der in der 48. Minute zum 6:1 traf. Justin Ullmann schraubte das Ergebnis in der 64. Minute auf 7:1, bevor Philipp Helf in der 66. Minute mit dem 8:1 den Endstand markierte.

---

Vor 225 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das von taktischer Disziplin und hoher Intensität geprägt war, jedoch keine Tore hervorbrachte. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, sodass am Ende ein für Guben im Aufstiegsrennen schmerzhaftes 0:0 zu Buche stand. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II FV Erkner 1920 FV Erkner 14:00 PUSH

Am Samstagnachmittag trifft die Reserve des VfB Krieschow auf den FV Erkner. Krieschow II steht mit 42 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und hält Kontakt zur absoluten Spitze. Für den FV Erkner ist die Lage auf Platz 14 mit 13 Punkten prekär, da das Team dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Krieschow II mit 2:1 gewann.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 15:00 PUSH

In Hohenleipisch kommt es zum Duell zwischen dem Tabellenfünften und dem Zehnten. Die Gastgeber haben 37 Punkte gesammelt und weisen zudem noch Nachholspiele auf, was sie zu einem potenziellen Kandidaten für die vorderen Plätze macht. Wernsdorf liegt mit 22 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Das Hinspiel in Wernsdorf endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Frankonia.

Der neue Tabellenführer Victoria Seelow (49 Punkte) empfängt den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Seelow möchte die Spitzenposition festigen, um den direkten Wiederaufstieg voranzutreiben. Die Gäste aus Senftenberg belegen mit 32 Punkten den siebten Rang. In der Hinrunde setzte sich Seelow deutlich mit 3:0 durch, was den Favoritenstatus der Heimmannschaft unterstreicht.

Morgen, 15:00 Uhr SG Großziethen Großziethen SV Döbern SV Döbern 15:00 PUSH

Ein direktes Duell im Kampf um den Verbleib in der Liga findet in Großziethen statt. Die Spielgemeinschaft steht mit 14 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz, während der SV Döbern mit 21 Punkten auf Rang 12 geführt wird. Ein Sieg ist für beide Mannschaften von hoher Bedeutung, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern. Das Hinspiel endete leistungsgerecht mit einem 1:1-Unentschieden.

Morgen, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 FC Lauchhammer Lauchhammer 15:00 PUSH

Der SV Wacker Ströbitz (Platz 6, 35 Punkte) trifft am Samstagnachmittag auf den Tabellenvorletzten aus Lauchhammer. Die Gäste konnten bisher erst zwei Punkte verbuchen und stehen vor einer schweren Auswärtsaufgabe. Ströbitz geht als klarer Favorit in die Partie, nachdem sie auch das Hinspiel in Lauchhammer mit 2:1 für sich entscheiden konnten.

Morgen, 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau VfB Trebbin VfB Trebbin 15:00 PUSH