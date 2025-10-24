Luckenwalde II marschiert weiter – Wernsdorf gibt 3:0 aus der Hand

Der heutige Start des 8. Spieltags in der Landesliga Süd hatte es in sich: Während Spitzenreiter FSV 63 Luckenwalde II seinen neunten Sieg im neunten Spiel feierte und seine Dominanz weiter untermauerte, erlebte Frankonia Wernsdorf ein emotionales Auf und Ab. Nach einer klaren Führung reichte es am Ende nur zu einem 3:3 gegen die SG Phönix Wildau.

Vor 114 Zuschauern entwickelte sich in Wernsdorf ein hochdramatisches und torreiches Spiel. Die Gastgeber legten furios los: Kevin Goldammer brachte Frankonia in der 18. Minute in Führung, ehe Max Milz in der 34. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur zwei Minuten später traf Patrick Jahn in der 36. Minute zum 3:0 – die Partie schien entschieden. Doch Wildau meldete sich umgehend zurück, als ein Eigentor von Patrick Müller in der 38. Minute den Gästen neue Hoffnung gab. Noch vor der Pause sah Florian Zosel in der 39. Minute die Rote Karte, sodass Wernsdorf den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten musste. Nach dem Seitenwechsel nutzte Wildau die Überzahl: Tim Kalmuczak traf in der 64. Minute zum 3:2 und sorgte in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer für den Ausgleich. Kurz darauf musste auch Kalmuczak nach Gelb-Rot (84.) vom Platz. Am Ende blieb es beim 3:3. ---

In Erkner setzte Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II seine Siegesserie unbeeindruckt fort. Vor 43 Zuschauern ließ der Spitzenreiter von Beginn an keinen Zweifel an seiner Überlegenheit. Franz-Johann Steinmeyer eröffnete in der 16. Minute den Torreigen, Steven Demgensky legte in der 41. Minute nach. Nach der Pause kontrollierte die Nachtigall-Elf das Geschehen weiter und erhöhte durch Fabio Schweigert in der 59. Minute auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Colin Wilhelm Schwarzlose in der 85. Minute zum 4:0-Endstand. Mit neun Siegen in neun Spielen und nun 42:3 Toren führt Luckenwalde II die Tabelle weiter an. ---

Trebbin konnte sich zuletzt beim Tabellenführer achtbar aus der Affäre ziehen, verlor aber knapp mit 1:2. Nun wartet mit dem 1. FC Guben der nächste schwere Gegner. Die Gäste kommen mit dem Selbstvertrauen eines 8:0-Kantersiegs über Lübben, bei dem Franz Krüger mit vier Treffern glänzte. Auch Niclas Straube, Janne Laugks und Mariusz Pietka trugen sich in die Torschützenliste ein. Guben steht mit 25 erzielten Toren auf Platz fünf und hat noch alle Chancen, im Aufstiegsrennen mitzuspielen. Trebbin will mit Heimvorteil dagegenhalten und wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld sammeln. ---

Die Sorgen bei Grün-Weiß Lübben werden immer größer. Acht Niederlagen, 59 Gegentore und nur vier erzielte Treffer sprechen eine deutliche Sprache. Nach dem 0:8 in Guben steht die Mannschaft erneut unter Druck. Nun kommt mit Wacker Ströbitz ein Gegner, der zuletzt beim 0:0 gegen Eisenhüttenstadt nicht verlor und defensiv stabil stand. Mit 16 Punkten haben die Ströbitzer weiterhin Kontakt zu den vorderen Plätzen. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, doch Lübben hofft auf ein kleines Fußballwunder. ---

Beide Teams gehen mit völlig unterschiedlicher Gefühlslage in dieses Duell. Eisenhüttenstadt holte beim 0:0 in Ströbitz einen Punkt, bleibt aber offensiv wechselhaft. Gegner Döbern feierte zuletzt ein furioses 6:0 gegen Lauchhammer. Willi Mrosk, Maximilian Krüger, Jonas Gryczman und Marvin Kleiber (Doppeltorschütze) sorgten für den hohen Sieg. Mit dem Erfolg hat sich Döbern auf Rang zwölf verbessert und will nun nachlegen. Für beide Mannschaften geht es darum, den positiven Trend zu bestätigen. ---

Morgen, 15:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer SG Großziethen Großziethen 15:00 PUSH

In Lauchhammer treffen zwei Teams aufeinander, die bislang keine positive Bilanz vorweisen können. Der Gastgeber kassierte in sieben Spielen sieben Niederlagen und steht mit nur einem erzielten Tor auf dem vorletzten Rang. Zuletzt ging das Team beim 0:6 in Döbern unter. Auch Großziethen steckt in der Krise. Nach dem 2:4 gegen Spitzenreiter Seelow blieb der Aufsteiger weiter sieglos, zeigte aber phasenweise Moral – Calvin Winzer und Nicolas Kling trafen. Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Spiel um den Anschluss. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Victoria Seelow Seelow VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 15:00 PUSH

Ein Topspiel steigt in Seelow. Der Tabellenzweite empfängt mit Hohenleipisch einen formstarken Gegner. Seelow gewann zuletzt mit 4:2 in Großziethen, wobei Paul Bechmann, Marco Rossak, Maciej Piotr Ossowski und Elias Wroblewski trafen. Mit sieben Siegen aus sieben Spielen ist Seelow weiter in der Spitzengruppe. Hohenleipisch reist mit Rückenwind an: Beim 2:1 gegen Brieske sorgte Florian Vogt für die frühe Führung, ehe ein Eigentor und mehrere Platzverweise das Spiel prägten. Beide Teams stehen für Offensivfußball – die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell auf Augenhöhe freuen. ---

Aufsteiger Brieske will sich nach der 1:2-Niederlage in Hohenleipisch einen Sieg einfahren. Philipp Ricco Barnack erzielte dort den Ehrentreffer. Nun wartet mit Krieschow II ein echtes Schwergewicht. Die Mannschaft von Thomas Schmidt gewann zuletzt mit 4:0 gegen Wernsdorf – Florian Bernhardt, Florian Schmidt, Tim Richter und Eduard Gutar sorgten für klare Verhältnisse. Mit 27:7 Toren und 19 Punkten stehen die Gäste auf Rang drei. Für Brieske wird es darauf ankommen, defensiv stabil zu stehen und die gefährliche Krieschower Offensive in Schach zu halten.