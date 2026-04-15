Luckenwalde: "Ich erwarte, dass man das der Mannschaft auch ansieht"

Wenn am Freitag, 17. April 2026, um 19 Uhr der Anpfiff im Karl-Liebknecht-Stadion ertönt, ist für Gänsehautstimmung gesorgt. Das Duell zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem FSV 63 Luckenwalde ist weit mehr als ein gewöhnliches Punktspiel. „Freitagabend im KarLi ein Brandenburg-Derby, da kann man sich nur drauf freuen“, betont Luckenwaldes Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel gegenüber FuPa. Die Vorfreude auf die Kulisse in Babelsberg ist groß, zumal der FSV gute Erinnerungen an diesen Spielort mitbringt.

In der vergangenen Spielzeit war das Gastspiel im KarLi der emotionale Höhepunkt für die Luckenwalder. Daran erinnert man sich in Luckenwalde noch heute gerne zurück, wie Hendrik Brösel ausführt: „In der letzten Saison fuhren wir am 33. Spieltag einen entscheidenden Sieg zum damaligen Klassenerhalt ein, das sind tolle Erinnerungen.“ Damals sicherte der Erfolg den Verbleib in der Liga – eine Erfahrung, die dem Team auch für die bevorstehende Aufgabe das nötige Selbstvertrauen geben soll, um nach dem 0:0 im Hinspiel dreifach zu punkten.

Saisonendspurt ohne Gastgeschenke

Trotz des aktuellen elften Tabellenplatzes mit 36 Punkten ist die Lage beim FSV 63 Luckenwalde keineswegs entspannt. Mit nur vier Punkten Vorsprung auf den SV Babelsberg 03 warnt Brösel vor jeglicher Nachlässigkeit. „Für uns gilt es am Freitag, den Saisonendspurt einzuleiten. Wir sind weder tabellarisch in trockenen Tüchern noch zufrieden mit der Rückrunde. Wir haben also nichts zu verschenken. Ich erwarte, dass man das der Mannschaft auch ansieht“, stellt Hendrik Brösel klar. Das Ziel ist es, den Abstand nach unten zu vergrößern und eine deutliche Reaktion auf die jüngsten Leistungen zu zeigen.

Die brisante Personalie an der Seitenlinie

Über der Partie schwebt eine besondere Konstellation, die dem Derby zusätzliche Würze verleiht. Trainer Michael Braune, der aktuell noch die Geschicke in Luckenwalde leitet, wird nach dem Saisonende sein Amt niederlegen, um zur neuen Spielzeit den Trainerposten beim SV Babelsberg 03 zu übernehmen. Diese sportliche Brisanz wird die Blicke am Freitagabend unweigerlich auf die Trainerbank lenken, während die Luckenwalder versuchen werden, nach dem jüngsten 1:1 gegen den FC Eilenburg – bei dem Fabio Schneider für den Ausgleich sorgte – wieder als Sieger vom Platz zu gehen.

Personelle Sorgenfalten im Luckenwalder Lager

Hinter der genauen Aufstellung für den Freitagabend stehen derweil noch einige Fragezeichen. Das Team ist durch das straffe Programm der letzten Wochen gezeichnet. „Personell wackeln noch zwei bis drei Personalien. Das ist nichts Ungewöhnliches nach den vielen Spielen“, erklärt Hendrik Brösel. Dennoch wird von Spielern erwartet, dass sie im Derby alles investieren.