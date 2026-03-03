Luckenwalde - FCM II: "Wir wollen die Partie morgen unbedingt ziehen"

Der Rückblick auf den vergangenen Samstag schmerzt noch ein wenig, als man sich vor 1401 Zuschauern im „Seele“ der Effizienz des 1. FC Lokomotive Leipzig beugen musste. Trotz einer frühen Großchance unterlag Lukenwalde nach einem Eigentor von Andreas Pollasch sowie Treffern von Dorian Cevis und Min-Gi Kang mit 0:3. Das Trainerteam um Michael Braune musste mit ansehen, wie die Leipziger ihre Klasse ausspielten. Doch für Trübsal bleibt keine Zeit, denn das nächste Highlight unter Flutlicht wartet bereits.

Gefährliche Gäste im direkten Nachbarschaftsduell

Mit dem 1. FC Magdeburg II reist eine Mannschaft an, die punktgleich mit dem FSV auf Rang neun der Tabelle steht. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel warnt eindringlich vor der Qualität des Gegners: „Mit der Zweitverwertung des 1. FC Magdeburg kommt eine spielstarke Mannschaft zu uns, die gleichzeitig direkter Tabellennachbar ist.“ Das Duell verspricht eine hohe Intensität, da beide Teams mit 26 Zählern mitten im dichten Mittelfeld der Liga rangieren. Es ist ein Spiel, in dem Nuancen über den Erfolg entscheiden können, während man sich in der Tabelle von den unteren Rängen distanzieren will.

Ungewissheit im Kader

Eine besondere Herausforderung stellt der Termin am Mittwoch um 19Uhr dar. Da die Profimannschaften ihre Kader oft kurzfristig verstärken oder verändern können, bleibt der Gegner schwer ausrechenbar. Hendrik Brösel betont: „Da das Spiel unter der Woche stattfindet, wissen wir natürlich umso mehr nicht, was uns im Kader des Gegners erwarten wird. Auch deshalb wollen wir einfach bei uns bleiben.“ Die Konzentration auf die eigene Stärke und das gewohnte Umfeld im heimischen Stadion sollen der Schlüssel sein, um gegen die unvorhersehbare Besetzung der Magdeburger zu bestehen.

Die Erinnerung an den Erfolg im Hinspiel

Kraft und Zuversicht schöpfen die Luckenwalder aus dem ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison. Beim 2:1-Auswärtssieg in Magdeburg zeigten Lucas Will und Simon Gollnack ihre Torfährlichkeit, während für die Hausherren lediglich Marcel Zajusch traf. „Im Hinspiel konnten wir mit hoher Intensität und dem ein oder anderen Momentum einen wichtigen Auswärtssieg feiern“, erinnert sich Hendrik Brösel. Diese Leidenschaft wird auch morgen Abend gefordert sein, um die Punkte in Luckenwalde zu behalten.

Physische Stärke in der englischen Woche

Die Belastung der englischen Wochen ist hoch, doch die körperliche Verfassung im Kader stimmt positiv. Ein Spieler fällt zwar weiterhin verletzungsbedingt aus, doch die Rückkehr wichtiger Stützen sorgt für Aufbruchstimmung. „Wir wollen die Partie morgen unbedingt ziehen. Zwei Spieler kehren nach Gelbsperre zurück, ein Spieler fällt noch verletzungsbedingt aus. Wir können also fast aus dem Vollen schöpfen“, gibt sich Hendrik Brösel kämpferisch. Er ergänzt mit Blick auf die Fitness: „In englischen Wochen gilt es, sich durchzubeißen. Dazu müssen wir bereit sein. Physisch sind wir auf jeden Fall in der Lage dazu.“

Organisatorische Änderungen im Spielplan

Abseits des Platzes gab es zudem Neuigkeiten vom NOFV. Da am 31. März 2026 eine städtische Veranstaltung stattfindet und der Platz gesperrt sein wird, muss das Nachholspiel des 22. Spieltages gegen den Hallescher FC verlegt werden. Die Partie wird nun am Dienstag, 7. April 2026, um 19 Uhr ausgetragen. Doch bevor der Blick zu weit in die Zukunft schweift, zählt für Luckenwalde nur das morgige Flutlichtspiel. Das Ziel ist klar formuliert: Nach der Enttäuschung gegen die Lokomotive soll gegen die Magdeburger Ausbildungself der nächste Dreier her.