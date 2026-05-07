Luckenwalde auf dem Sprung zum Titel – Spitze unter Druck

Morgen, 19:30 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau SV Victoria Seelow Seelow 19:30 PUSH Für den SV Victoria Seelow ist das Gastspiel in Wildau keine Formsache – es ist Pflicht. Nur zwei Punkte trennen den Tabellenzweiten vom Spitzenreiter FSV 63 Luckenwalde II. Die Seelow-Elf hat 60 Punkte auf dem Konto und darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn sie den Rückstand auf Luckenwalde nicht weiter wachsen lassen will. Die SG Phönix Wildau 95 belegt mit 25 Punkten Rang zehn und hat sportlich kaum noch etwas zu verlieren – genau das macht sie gefährlich. Im Hinspiel setzte sich Seelow knapp mit 2:1 durch.

Morgen, 20:00 Uhr 1. FC Guben 1. FC Guben SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 20:00 PUSH Der 1. FC Guben steht mit 52 Punkten auf Rang drei und will in der Aufstiegsdiskussion weiter ein Wörtchen mitreden. Zu Hause empfangen die Gubener die SV Frankonia Wernsdorf, die mit 25 Punkten auf Rang elf nur knapp über der Gefahrenzone rangiert. Für Wernsdorf zählt jeder Punkt im Abstiegskampf. Im Hinspiel siegte Guben auswärts mit 5:4 – ein torreicher und dramatischer Abend, der andeutet, was an diesem Freitagabend erneut möglich ist.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern VfB Trebbin VfB Trebbin 15:00 PUSH Mit 28 Punkten auf Rang neun befindet sich der SV Döbern in einer ungemütlichen Lage. Der Rückstand auf die sichereren Zonen der Tabelle ist überschaubar, doch die Punkte sind nicht viele. Zu Hause empfängt Döbern den VfB Trebbin, der mit 24 Punkten auf Rang zwölf ebenfalls unter Druck steht. Ein Kellerduell mit direkten Konsequenzen – im Hinspiel trennten sich beide Teams torlos mit 0:0.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer SV Grün-Weiß Lübben Lübben 15:00 PUSH Dieses Spiel ist eine Begegnung der Tabellenletzten – und dennoch von enormer Bedeutung. Der FC Lauchhammer hat nach 23 Spielen noch keinen einzigen Sieg eingefahren und steht mit lediglich drei Punkten auf dem letzten Platz. Die SV Grün-Weiß Lübben ist mit vier Punkten auf Rang 15 nur marginal besser aufgestellt. Bei einem Torverhältnis von 26:139 für Lübben und 18:93 für Lauchhammer sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. Das Hinspiel gewann Lübben überraschend mit 6:1 – in Lauchhammer will der FC nun zumindest daheim ein anderes Gesicht zeigen.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 15:00 PUSH Ein attraktives Duell im oberen Tabellendrittel: Der VfB 1921 Krieschow II liegt mit 49 Punkten auf Rang vier, der VfB Hohenleipisch 1912 mit 46 Punkten auf Rang sechs – allerdings bei zwei Spielen weniger. Hohenleipisch hat also noch Luft nach oben und könnte bei einem Sieg am Samstag direkt vorbeiziehen. Das Hinspiel gewann Hohenleipisch mit 3:1 und wird selbstbewusst in diese Partie gehen.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II FSV Glückauf Brieske/Senftenberg Brieske/SFB 15:00 live PUSH Das Heimspiel des Tabellenführers. Der FSV 63 Luckenwalde II führt die Landesliga Süd mit 62 Punkten aus 24 Spielen an – ein beeindruckender Wert. Bei sechs verbleibenden Spielen könnte die Meisterschaft in greifbare Nähe rücken, sofern die eigenen Ergebnisse stimmen. Gegner FSV Glückauf Brieske/Senftenberg steht mit 36 Punkten auf Rang sieben und ist im gesicherten Mittelfeld angekommen. Im Hinspiel siegte Luckenwalde mit 3:1 in Brieske. Nun will der Spitzenreiter auch vor eigenem Publikum liefern.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 FV Erkner 1920 FV Erkner 15:00 PUSH Der SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz steht mit 47 Punkten auf Rang fünf und ist weiterhin in Reichweite der oberen Plätze. Zu Hause empfangen die Cottbusser den FV Erkner 1920, der mit 19 Punkten auf dem 14. Rang steht und den Abstieg klar vor Augen hat. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1 – ein Ergebnis, das auf Augenhöhe hindeutet. Doch die Tabelle zeigt: Ströbitz ist in dieser Saison deutlich stabiler.

Sa., 09.05.2026, 16:45 Uhr SG Großziethen Großziethen FC Eisenhüttenstadt FC Eisenh. 16:45 PUSH Den Abschluss des Spieltags bildet das Aufeinandertreffen von SG Großziethen und FC Eisenhüttenstadt. Beide Teams befinden sich im Mittelfeld der Tabelle: Eisenhüttenstadt steht mit 28 Punkten auf Rang acht, Großziethen mit 21 Punkten auf Rang 13. Für Großziethen wird es mit Blick nach unten zunehmend enger – ein Sieg ist dringend nötig. Das Hinspiel gewann Eisenhüttenstadt deutlich mit 5:1 und geht mit diesem Rückenwind in die Partie.

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