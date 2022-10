Luckau erneut erfolglos trotz guter Leistung

Mit anfänglichem Regen gingen beide Mannschaften hochmotiviert ins nächste regionale Derby. Die Luckauer dominierten vorerst die Partie und verpassten in der 9. Spielminute mit der ersten Torchance knapp den Führungstreffer. Bereits drei Minuten später bekamen die Luckauer durch ein robust geführten Körpereinsatz seitens der Golßener einen Strafstoß, den jedoch Martin Borchert gegen die Latte hämmert. Verdient wäre die Führung allemal, denn die Luckauer spielten weiterhin frei auf und erarbeiteten sich einige Torchancen. Nachdem Mikolajek in Kooperation mit Borchert die nächste Großchance zum Führungstreffer verfehlt, verursachte eine Kette von individuellen Fehlern und ein klares Foul der Luckauer den Strafstoß für Golßen. Leschnik legt sich den Ball selbstbewusst auf den 11er-Punkt und verwandelt diesen (45´). Die Mannschaften gingen daraufhin in die Kabinen, wobei die Luckauer fassungslos auf die erste Halbzeit zurückblicken und die spielerische Überlegenheit nicht nutzten.

Die zweite Halbzeit war kämpferisch geprägt und zweikampfbetont. Auf beiden Seiten sammelten sich einige Gelbe Karten, wobei diese in manch einer Situation unter- bzw. überbewertet waren. In der 61. Spielminute verhinderte der Golßener Jacob unter Einsatz des hohen Beins und in Folge dessen mit einem grenzwertigen Foul den Luckauer Konter. Dieser wurde mit der Gelben Karte bestraft, was in der kritischen Betrachtung noch vertretbar war. Jedoch folgte ein paar Minuten später die nächste grenzwertige Aktion seitens der Golßener. Deren Spieler foult als letzter Mann den Luckauer Angreifer, was durchaus mit der Roten Karte bestraft werden könnte. Somit erarbeitete sich das Schiedsrichtergespann eine recht undurchsichtige Führungslinie. Im weiteren Verlauf erspielten sich die Luckauer noch vereinzelt Torchancen, wobei sich auch auf beiden Seiten die Fouls häuften. Die Golßener waren in der Schlussphase bissiger und erkämpften sich den Auswärtssieg. Mit Abpfiff der Partie begann ein ordentlicher Diskurs der Luckauer Spieler als auch Fans gegen die Schiedsrichter. Jedoch muss man schlussendlich sagen, dass die Luckauer schon früh in der Partie in Führung gehen müssten, um gar nicht erst in solch eine Situation zu kommen.