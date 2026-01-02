Luckau erlebt zum Jahresauftakt einen intensiven Hallenfußballtag

Ein langer Abend, ein kompromissloser Modus, volle Konzentration bis zum Schluss: Der FSV Rot-Weiss Luckau bittet am morgigen Samstag zum 2. Neujahrs-Cup. Sieben Mannschaften messen sich ab 17 Uhr im Jeder-gegen-jeden-Format, jede Minute zählt, jeder Fehler wiegt schwer. Bereits ab dem Vormittag gehört die Halle dem Fußball beim Turnier der zweiten Mannschaft – Luckau erlebt zum Jahresauftakt einen intensiven, ehrlichen Hallenfußballtag.

7 Teams, ein langer Abend und ein klarer Modus: Der FSV Rot-Weiß Luckau lädt zum 2. Neujahrs-Cup in die Oberschulturnhalle an der Schanze ein.

Der Hallenfußball meldet sich in Luckau mit einem kompakten, aber anspruchsvollen Turnier zurück. Am morgigen Samstag, den 3. Januar 2026, richtet der FSV Rot-Weiß Luckau den 2. Neujahrs-Cup aus. Sieben Mannschaften treten in einer gemeinsamen Gruppe gegeneinander an, gespielt wird jeder gegen jeden über zwölf Minuten pro Partie. Der Modus verlangt Konstanz über den gesamten Abend, denn jede Begegnung fließt direkt in die Tabelle ein. Der Turnierstart ist für 17:00 Uhr angesetzt, das letzte Gruppenspiel endet gegen 22:00 Uhr.

Doch auch davor wird bereits einiges geboten: Ab 11:00 Uhr startet der 1. Neujahrs-Cup der 2. Männermannschaft mit vielen kleinen Derbys. Im gleichen Modus – jeder gegen jeden – werden sechs Teams alles geben, um den Turniersieg zu erringen.