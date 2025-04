Luciano vs. Reezy in der Icon League: Berlin City trifft auf Bürgeramt

Am kommenden Montagabend steht der 5. Spieltag der zweiten Icon League-Saison auf de Programm. Mit dem FC Berlin City trifft der ungeschlagene Spitzenreiter auf den FC Bürgeramt, der mit sechs Punkten den siebten Tabellenrang belegt. Zugleich ist es das Aufeinandertreffen der beiden Teams von den erfolgreichen Deutschrappern Luciano und Reezy. Im Topspiel des Spieltags bekommt es derweil der The Pack FC mit dem Wontorriors FC zu tun, beide Teams stehen punktgleich mit neun Zählern im oberen Drittel des Tableaus.

Das sind die nächsten Spieltage:

6. Spieltag

14.04.25 Berliner Underdogs - BUZZ Club

14.04.25 Bürgeramt - Two Stripes United

14.04.25 Motor Neufünfland - B2B United

14.04.25 FC PLYRS United - DNA Athletics

14.04.25 Wontorriors FC - FC Berlin City

14.04.25 FC Bavarian Clique - The Pack

14.04.25 Fokus Eagles - FC Onefootball



7. Spieltag

15.04.25 FC Berlin City - Two Stripes United

15.04.25 The Pack - FC PLYRS United

15.04.25 B2B United - Fokus Eagles

15.04.25 DNA Athletics - Motor Neufünfland

15.04.25 BUZZ Club - FC Bavarian Clique

15.04.25 FC Onefootball - Bürgeramt

15.04.25 Wontorriors FC - Berliner Underdogs