Luciano Gruosso vom FC Union Heilbronn: "Geplant haben wir das nicht"

Das 7:0 war kein gewöhnlicher Sieg; es war eine Demonstration von Einheit und Hunger. Auf die Frage, was an diesem Tag besonders gut lief, findet Gruosso emotionale Worte für das Gefüge innerhalb der Mannschaft: „Die Teamarbeit und unser Ego. Man hat gesehen, dass jeder wollte und Bock hatte, und jeder hat jeden hochgezogen bei jeder Aktion.“ Es war dieser besondere Geist, der das Team beflügelte, wobei Gruosso seine Tore – wie er selbst sagt – „mit meinem rechten Fuß“ am liebsten erzielt.

Trotz seiner überragenden statistischen Ausbeute blieb der junge Spielgestalter bescheiden, als ihn die Nachricht der Auszeichnung erreichte. „Vielen Dank erst mal. Ich wusste, ich habe ein sehr starkes Spiel bestritten, doch mit dem Spieler der Woche habe ich nicht gerechnet“, gesteht Luciano Gruosso. Es ist die Demut eines Sportlers, der zwar um seine Stärken weiß, den Erfolg des Kollektivs aber stets über die eigene Person stellt.

Das Wappen als Familienerbe

Wer Gruosso über seinen Club sprechen hört, merkt schnell, dass hier mehr als nur sportliche Ambition im Spiel ist. Für ihn ist der FC Union Heilbronn eine Herzensangelegenheit, die tief unter die Haut geht. „Der FC Union Heilbronn ist für mich nicht nur ein Verein, für mich ist das meine Familie – eine große und starke Familie, die es schon immer gab“, beschreibt er seine tiefe Verbundenheit. „Ich bin stolz und glücklich, dieses Wappen auf der Brust tragen zu dürfen und für den Verein kämpfen zu dürfen.“

Idole und die Kunst des Dribblings

Auf dem Platz sucht er gerne die spielentscheidenden Räume, bevorzugt auf dem Flügel oder auf der klassischen Zehner-Position. Dabei lässt er sich von der internationalen Weltklasse inspirieren. Während er betont, dass in seinem eigenen Team jeder Einzelne ein Lieblingsspieler sei, da man sich „auf dem richtigen Weg“ befinde, blickt er privat nach Italien: „Bei den Profis mag ich Dybala am meisten, da ich es sehr mag, ihm zuzuschauen. Seine Art, seine Dribblings, seine Bewegungen – top!“

Ambitionen zwischen Sensation und Oberliga

In der Bezirksliga Franken belegt der FC Union derzeit den dritten Tabellenplatz, doch der Hunger ist noch lange nicht gestillt. Man wolle die Favoriten wie Aramäer Heilbron, TG Böckingen, Lauffen oder Schwaigern so lange wie möglich ärgern und das Ziel erreichen, „die beste Rückrundenmannschaft zu sein“.

Für die Zukunft hat Gruosso eine klare Vision, die von gesundem Realismus und großen Träumen geprägt ist: „Kurzfristig, wenn es mit dem Aufstieg klappt, wäre das eine Sensation bei der Konkurrenz in der Liga. Geplant haben wir das nicht!“ Mittelfristig möchte er den Verein in der Landesliga und Verbandsliga etablieren, während er langfristig sogar noch höher hinauswill: „Langfristig wäre es natürlich schön, Union Heilbronn in der Oberliga zu sehen! Das Potenzial dazu hat der Verein, aber dafür muss weiter hart gearbeitet werden.“

Ein Leben für den Fußball

Abseits des Rasens ist das Leben des 20-Jährigen bemerkenswert fokussiert. Während andere junge Männer nach Ablenkung suchen, gibt es für den Auszubildenden der Edeka Foodservice in Heilbronn nur eine Priorität. Auf die Frage nach seinen Hobbys antwortet er schlicht und ergreifend: „Außer Fußball habe ich keine Hobbys.“ Es ist diese bedingungslose Hingabe an den Sport und sein Team, die ihn so wertvoll macht. Zusammen mit der Mannschaft und seinem Coach will er sich weiterentwickeln, denn: „Wir sind ein super Team, jeder ist für den anderen da, wie eine Familie. Das macht uns vor allem dieses Jahr aus.“