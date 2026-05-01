Lucas Fox verlässt den 1. FC Bocholt am Saisonende

Fox verlässt Bocholt – Foto: Monika Gajdzik

„Foxi“ wechselte im Sommer 2023 vom F91 Düdelingen an den Hünting und entwickelte sich in dieser Zeit nicht nur sportlich zu einer wichtigen Stütze, sondern auch zu einem Publikumsliebling. In 88 Einsätzen überzeugte er mit starken Leistungen und machte so auf sich aufmerksam – bis hin zur Berufung in den A-Kader der luxemburgischen Nationalmannschaft.

"Unvergessliche Erinnerungen"

Christopher Schorch, Sport-Geschäftsführer des 1. FC Bocholt:

„Lucas hat sich schon in seiner ersten Saison bei uns in die Herzen der Fans gespielt. Er ist nicht nur ein sehr guter Torwart, sondern auch menschlich ein absoluter Gewinn für die Mannschaft gewesen. Umso mehr respektieren wir seine Entscheidung, eine neue Herausforderung anzunehmen. Wir sind überzeugt, dass er seinen Weg weitergehen wird und wünschen ihm für seine Zukunft – auf wie neben dem Platz – nur das Beste. Selbstverständlich hoffen wir, ihn in dieser Saison noch einmal zwischen den Pfosten zu sehen.“

Lucas Fox: „Es waren drei Saisons voller Höhen und Tiefen. Mit Stolz und großer Freude durfte ich in dieser Zeit das Tor hüten. Ich nehme viele unvergessliche Erinnerungen und wertvolle Freundschaften mit. Ein herzliches Dankeschön an jeden einzelnen Fan für die großartige Unterstützung. Dem Verein und meinen Mitspielern wünsche ich für die Zukunft viel Erfolg!“