Lucas Fox hängt ein Jahr beim 1. FC Bocholt dran Torhüter Lucas Fox wird auch in der kommenden Saison für den 1.FC Bocholt auflaufen. Das Team aus der Regionalliga West kann den Luxemburgischen Torwart für eine weitere Saison an sich binden.

Dem 1.FC Bocholt ist es gelungen seinen Stammkeeper für die kommende Saison in der Regionalliga West unter Vertrag zu nehmen. Die Vertragsverlängerung von Lucas Fox haben die Schwatten am Mittwochabend auf der eigenen Internetseite verkünden können.

Eine weiteres Jahr mit dem Luxemburger Zwei Spieltage vor Ende Saison ist für Bocholt schon alles klar in der Regionalliga. Der Klassenerhalt ist sicher und nach oben geht auch nichts mehr. Der perfekte Zeitpunkt, um sich auf die wichtigen Personalien für die kommende Spielzeit zu konzentrieren. Zur vergangen Saison hat sich der Luxemburger dem FCB angeschlossen und wird somit in seine dritte Spielzeit in der West-Staffel gehen.

Morgen, 14:00 Uhr 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt SV Eintracht Hohkeppel Hohkeppel 14:00 PUSH In seiner Zeit in Bocholt hat Fox sich durch seine Leistungen für die A-Nationalmannschaft Luxemburgs empfehlen können und schaffte es schon mehrfach in den Kader von Trainer Luc Holtz. Für einen Einsatz hat es bislang jedoch nicht gereicht. Anders beim FCB, bei dem er sich als absolute Stammkraft etabliert und in der laufenden Saison jedes Spiel bestritten hat. Fünf Mal hat er dabei für sein Team die Null gehalten.