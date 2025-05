Lucas Bidot glaubt an einen absoluten Showdown

Zwei Spieltage vor Saisonende spitzt sich in der Saarlandliga der Kampf um die Meisterschaft und den damit verbundenen direkten Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zu. Der Spitzenreiter FC Hertha Wiesbach hat 66 Punkte - für den Aufstieg kommen außerdem noch der Tabellenzweite FSV Jägersburg (65 Zähler) sowie die drittplatzierte SF Köllerbach (62) in Frage.

Der Limbacher Trainer Patrick Gessner hat vor dem Heimspiel seiner Mannschaft am Sonntag um 15 Uhr gegen den FC Hertha Wiesbach trotz des bevorstehenden Saarlandpokalfinals gegen den Regionalligisten FC Homburg angekündigt, in Bestbesetzung antreten zu wollen. Einerseits wolle man sich keiner Wettbewerbsverzerrung schuldig machen, andererseits müsse man auch im Hinblick auf das Homburg-Spiel im Rhythmus bleiben. Sollten die Jägersburger am Samstag um 15.30 Uhr überraschend ihre Partie beim Tabellenvorletzten SG Mettlach-Merzig verlieren, könnten die Wiesbacher am Sonntag dank eines Sieges in Limbach vorzeitig als Meister durchs Ziel gehen. Der Wiesbacher Spieler Lucas Bidot glaubt allerdings nicht an einen Jägersburger Patzer in Mettlach. "Ich gehe daher davon aus, dass die Entscheidung im Titelkampf erst am letzten Spieltag fällt. Ich finde es gut, dass die Limbacher gegen uns in Bestbesetzung antreten wollen. Schließlich wollen wir stets gegen die bestmögliche Mannschaft eines Gegners antreten", meint Bidot und ergänzt: "Sollten wir dann dennoch gewinnen, würde das den Sieg noch schöner machen. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass die Limbacher eine richtig starke Mannschaft haben, die uns alles abverlangen wird."

Die Köllerbacher gastieren am Samstag um 15.30 Uhr in Friedrichsthal beim Tabellenzwölften SV Elversberg II. Sollten an diesem Wochenende sowohl Wiesbach als auch Jägersburg gewinnen, wäre der Aufstiegstraum für Köllerbach trotz eines eigenen Sieges vorzeitig ausgeträumt. Zwar könnten die Sportfreunde dann immer noch theoretisch am letzten Spieltag mit Jägersburg nach Punkten gleichziehen, haben aber den direkten Vergleich (er entscheidet das Abschneiden um Relegationsrang zwei) zweimal mit 1:3 verloren. Der letzte Spieltag ist für Mittwoch, 21. Mai, um 19 Uhr terminiert. Dann empfangen die Wiesbacher den aktuellen Tabellenelften TuS Herrensohr und die Jägersburger die SV Elversberg II. Eventuell muss dann auch noch auf das Köllerbacher Heimspiel gegen den Tabellenvierten Borussia Neunkirchen im Kampf um den Aufstieg geschaut werden.