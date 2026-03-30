 2026-03-25T14:09:28.761Z

Transfers

Luca Wittmann kehrt zum SV Etzenricht zurück

Nordoberpfälzer installieren den Tännesberger Bezirksliga-Torwart zur neuen Saison als weiteren Trainer der Kreisklassen-Elf

von Rudi Walberer / Florian Würthele · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Beim SV Etzenricht II rückt Luca Wittmann (Mitte) ab Sommer an die Seite des bisherigen Trainers Klaus Moucha (rechts). Abteilungsleiter Manfred Herrmann (links) stellt das Tandem und deren Pläne vor.
Beim SV Etzenricht II rückt Luca Wittmann (Mitte) ab Sommer an die Seite des bisherigen Trainers Klaus Moucha (rechts). Abteilungsleiter Manfred Herrmann (links) stellt das Tandem und deren Pläne vor. – Foto: Rudi Walberer

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Artur Parusel
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Beim SV Etzenricht baut Abteilungsleiter Manfred Herrmann das Trainerteam für die zweite Mannschaft um und meldet außerdem zwei als Verstärkung angedachte Sommer-Neuzugänge. Im zweiten Jahr hat Klaus Moucha (34), Ex-Aktiver beim SVE und ehemaliger Trainer beim Nachbarklub SC Luhe-Wildenau, die Hauptverantwortung für den zweiten Anzug des Vereins. Er ist aber wegen seinem anspruchsvollen beruflichen Engagement viel unterwegs. Daher steigt Luca Wittmann (27) als weiterer Coach oder bei Bedarf auch als spielender Co-Trainer ein. Dessen aktueller Verein, Nord-Bezirksligist TSV Tännesberg, hatte den Abschied seines Stammkeepers zuletzt bereits öffentlich gemacht hat.

Wittmann kennt den SV Etzenricht seit seiner Zeit als Keeper der A-Junioren, war bei seinem alten und neuen Klub lange Zeit die Nummer Eins in der Landes- und Bezirksliga. „Ich suche mit dem Wechsel in das Trainergeschäft eine neue Herausforderung. Mein Entschluss fällt mir durch die Möglichkeit, hier in meiner sportlichen Heimat, wo ich alle handelnden Personen und Abläufe kenne, tätig zu werden, noch leichter“, freut sich Wittmann auf die frische Aufgabe. In seinem jetzigen Job als Keeper in Tännesberg will er in den kommenden Wochen seine Bestleistung abrufen. Zwischendrin war der 27-Jährige auch für Schirmitz, Grafenwöhr und Detag Wernberg aktiv.

Der bisherige Trainer der Etzenrichter Zweiten und Motor für die mit seinen A-Junioren erreichten Aufstieg, Artur Parusel, muss wegen beruflichen Anforderungen eine längere Pause einlegen. Das habe die Umstellung notwendig gemacht, erklärt SV-Abteilungsleiter Manfred Herrman, der überzeugt ist, dass das neue Tandem eine „hervorragende Wahl mit meinem Vertrauen“ darstellt.

Etzenricht II muss mit Konzentration die sieben ausstehenden Partien in der Kreisklasse Ost Amberg/Weiden angehen. Der einstellige Mittelplatz mit 28 Punkten und leicht positiver Zwischenbilanz (8/4/7 bei 40:36 Toren) gilt für den Aufsteiger als Erfolg, die Differenz auf die Relegationszone liegt bei sieben Zählern. Am gestrigen Sonntag gelang ein deutlicher 5:1-Heimsieg gegen die SG Püchersreuth/Floß. Mit dem erfahrenen Mittelfeldspieler Julian Rost (34) vom Kreisligisten VfB Rothenstadt, der seinen Lebensmittelpunkt in den Ort verlegt, ist der erste Neuzugang angekommen. Aus Schwandorf vom FT Eintracht kehrt außerdem Stürmer Kevin Sbitner (21) nach Ende seiner Berufsausbildung zu seinem Ex-Verein zurück.