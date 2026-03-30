Luca Wittmann kehrt zum SV Etzenricht zurück

Beim SV Etzenricht II rückt Luca Wittmann (Mitte) ab Sommer an die Seite des bisherigen Trainers Klaus Moucha (rechts). Abteilungsleiter Manfred Herrmann (links) stellt das Tandem und deren Pläne vor. – Foto: Rudi Walberer

Beim SV Etzenricht baut Abteilungsleiter Manfred Herrmann das Trainerteam für die zweite Mannschaft um und meldet außerdem zwei als Verstärkung angedachte Sommer-Neuzugänge. Im zweiten Jahr hat Klaus Moucha (34), Ex-Aktiver beim SVE und ehemaliger Trainer beim Nachbarklub SC Luhe-Wildenau, die Hauptverantwortung für den zweiten Anzug des Vereins. Er ist aber wegen seinem anspruchsvollen beruflichen Engagement viel unterwegs. Daher steigt Luca Wittmann (27) als weiterer Coach oder bei Bedarf auch als spielender Co-Trainer ein. Dessen aktueller Verein, Nord-Bezirksligist TSV Tännesberg, hatte den Abschied seines Stammkeepers zuletzt bereits öffentlich gemacht hat.

Wittmann kennt den SV Etzenricht seit seiner Zeit als Keeper der A-Junioren, war bei seinem alten und neuen Klub lange Zeit die Nummer Eins in der Landes- und Bezirksliga. „Ich suche mit dem Wechsel in das Trainergeschäft eine neue Herausforderung. Mein Entschluss fällt mir durch die Möglichkeit, hier in meiner sportlichen Heimat, wo ich alle handelnden Personen und Abläufe kenne, tätig zu werden, noch leichter“, freut sich Wittmann auf die frische Aufgabe. In seinem jetzigen Job als Keeper in Tännesberg will er in den kommenden Wochen seine Bestleistung abrufen. Zwischendrin war der 27-Jährige auch für Schirmitz, Grafenwöhr und Detag Wernberg aktiv.



Der bisherige Trainer der Etzenrichter Zweiten und Motor für die mit seinen A-Junioren erreichten Aufstieg, Artur Parusel, muss wegen beruflichen Anforderungen eine längere Pause einlegen. Das habe die Umstellung notwendig gemacht, erklärt SV-Abteilungsleiter Manfred Herrman, der überzeugt ist, dass das neue Tandem eine „hervorragende Wahl mit meinem Vertrauen“ darstellt.



