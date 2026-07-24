Luca Winther verstärkt den SV Holthausen Biene von SV Holthausen Biene 1931 e.V. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Der SV Holthausen Biene kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison begrüßen: Luca Winther soll das Team in der Abwehr verstärken. Der 28-jährige Polizist bringt Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen mit. Nach Stationen beim FC Eintracht Rheine, SV Mesum und Olympia Laxten lief Luca zuletzt für den SC Osterbrock auf. Die letzte Saison verpasste er aber verletzungsbeding leider komplett.

Zur neuen Saison möchte Luca aber wieder voll angreifen: „Ich freue mich total darauf, endlich wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen. Die Jungs haben mich hier super aufgenommen und ich habe richtig Bock dem Team weiterzuhelfen!“ Luca war bereits seit dem Beginn der Vorbereitung Teil des Teams und hat sich in den Trainingseinheiten und in den Testspielen schon einen Eindruck von der Mannschaft machen können.