Luca Weik wird neuer Trainer der Spvgg Untermünstertal

Die Abteilungsleitung freut sich bekannt zu geben, dass Luca Weik ab Sommer die Spvgg Untermünstertal übernehmen wird.

In Luca konnten wir unsere absolute Wunschlösung realisieren, mit seiner analytischen Philosophie wird er unser junges Team entwickeln und den anstehenden Umbruch führen. Luca blickt auf eine grün-weiße Vergangenheit zurück, spielte die A-Junioren bei uns und dann weitere 2 Jahre im Aktivenbereich. Seine erste Trainerstation beim TUS Obermünstertal war von Erfolg geprägt, er führte die Mannschaft an die Tabellenspitze der Liga.