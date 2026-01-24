Luca Vanni: »Wir sind das beste Trainerteam für den SV Gonsenheim«

Mainz. Die Oberliga-Fußballer des SV Gonsenheim starten in die Vorbereitung. Trainer Luca Vanni blickt auf ein höchst herausforderndes Halbjahr zurück, sagt, worauf es nun ankommt – und strotzt vor Selbstvertrauen.

Trainieren. Daheim trainieren. Hoffentlich mit einigen Rückkehrern. Gut arbeiten, darauf aufbauend, wie wir angefangen haben, und viele Spieler integrieren, die noch nicht den Impact haben konnten, wie Neukirch, Vogel, Luft, Rodwald, Coric, Jindra oder Engler. Da reden wir ja von einer halben Elf, die lange gefehlt hat.

Wir haben Stand heute keinen Zugang und auch keinen Abgang. Jeder, der Lust hat, kann den Weg mitgehen. Wenn einer keine Lust mehr hat, kann der Kader auch kleiner werden. Er ist groß, aber wir haben in Aid Sulejmani, Tibor Engler und Leon Löber weiterhin drei Langzeitverletzte. Es gibt einen Spieler, von dem wir bereit wären, uns zu trennen. Lukas Pohl ist wieder fest in die U19 gegangen, wo er seine Spielzeit sammeln soll. Dafür haben wir Ben Brede fest hochgezogen. Nokouri Hangatta hat eine geplante Schulter-OP hinter sich und fällt für die Vorbereitung aus. Allein schon deswegen wird unser Co-Trainer Ferhat Gündüz auch die Vorbereitung mitmachen und das ein oder andere Testspiel absolvieren.

Wie lautet die Zielsetzung für den Rest der Saison?

Wir haben noch 14 Spiele. Ich tue mich schwer damit, diese 14 Spiele im Voraus zu bewerten. Wir sind tabellarisch alle nicht zufrieden. Unser Ziel ist, dort zu landen, wo wir uns vor der Saison gesehen haben. Wenn wir Siebter oder Achter werden, sind wir alle zufrieden, aber das kann ich nur vier, fünf Punkte vor einem Abstiegsplatz nicht ausrufen. Entscheidend ist, dass wir gut durch die Vorbereitung kommen und die vielen Ausfälle integrieren können.

Das erste halbe Trainer-Jahr im Aktivenfußball war ein sehr turbulentes, mit langer Platzsperre, Verletztenmisere, Positiv- und Negativlauf. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Ich hatte drei wunderschöne Wochen Urlaub mit meiner Frau und meinem Sohn, mein Akku ist voll. Ich bin auf jeden Fall bereit. Das erste halbe Jahr war intensiv. Das mit dem Platz erleben manche nicht in zehn Jahren. Hinzu kommt eine Vielzahl Ausfälle, die du gar nicht voraussehen kannst. Ergebnistechnisch hast du alles mitgenommen, was geht. Es ist nicht so ruhig wie in der Jugend, sondern viel schnelllebiger. Das ist, als Selbstständiger mit einigen Angestellten sowie familiären Themen, schon stramm. Nicht umsonst sind viele Trainer Lehrer, und das meine ich gar nicht despektierlich.

Worin liegt in Sachen Mannschaftsführung der Kernunterschied zwischen Junioren und Aktiven?

Du musst die Jungs viel mehr abholen, es ist deutlich weniger didaktisch. Ich habe von Anfang an gesagt: Ich will von den Führungsspielern Feedback. Du kannst so eine Mannschaft in der Oberliga nur führen, wenn sie hinter dir steht. Wenn unser Kapitän Paul Simon bei der Weihnachtsfeier genau das sagt: „Wir stehen hinter dir", dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich habe in unserem Trainerteam da den kleinsten Anteil.

Eine Weihnachtsfeier mit eingeladener Presse, viele Maßnahmen auf Social Media und rund um die Spiele. Ist es für Sie ein wichtiges Handlungsfeld, den SVG nahbarer zu machen?

Absolut, unser Verständnis von Vereinssport auch auf Oberliga-Niveau ist, dass du die Leute abholst. Es kommt keiner nach Gonsenheim, um Fußball zu schauen, ohne dass wir die ersten fünf Schritte gehen. Die Jugend ist Multiplikator zu den Eltern, die langjährigen Besucher sind Multiplikatoren im Ort, Sponsoren sind auch Multiplikatoren, denn keiner hat heute mehr etwas zu verschenken. So kann es klappen, einen Umbruch im Stimmungsbild zu erhalten. Doch keiner kommt, ohne dass wir Spiele gewinnen.

Vor der Winterpause gab es Momente, da schien es nach den Gesetzen der Branche notwendig, die Trainerfrage zu stellen. Sie haben jeweils die Kuh vom Eis bekommen. Hatten Sie Sorgen?

Meine einzige Sorge ist die Gesundheit meiner Frau und meines Sohnes. Es macht mir großen Spaß, aber ich hänge nicht an dem Job Oberliga-Trainer. Zudem habe ich keinen Einfluss auf die Entscheidung. Marvin (Bylsma, Sportvorstand) und ich haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Wenn er so eine Entscheidung trifft, weil er sie für das Beste für den SV Gonsenheim hält, muss er sie treffen, und zwar bitte sofort. Aber ich glaube, und die Überzeugung hatte ich zu jedem Zeitpunkt, dass wir das beste Trainerteam für den SV Gonsenheim sind.

_______

Das Interview führte Torben Schröder