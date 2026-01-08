Luca Thuyl kehrt zum 1. FC Kleve zurück

Der 1. FC Kleve ist zwar noch nicht zurück auf dem Platz, war aber nach dem Wintereinbruch beim Trainingsauftakt wenigstens schon wieder am Ball. Der Oberligist absolvierte die erste Übungseinheit im Jahr 2026 am Montagabend in der Soccerhalle in Weeze. Trainer Umut Akpinar hatte dort kurzfristig noch einen Termin für sein Team erhalten, nachdem ursprünglich ein Ausdauerlauf im Forstwald geplant war. Auf den Fußballplätzen in Kleve geht derzeit nämlich nach den Schneefällen nichts

„Da kann man nichts machen. Das trifft ja nicht nur uns, sondern alle Teams in der Oberliga“, sagt der Sportliche Leiter Georg Mewes. Er hat noch die Hoffnung, dass das erste Testspiel am Sonntag, 11. Januar, 15 Uhr, beim Bezirksligisten Borussia Veen wie geplant über die Bühne gehen kann. Dann könnte es beim 1. FC Kleve, der auf einem Abstiegsplatz überwintern musste, das Comeback eines langjährigen Leistungsträgers geben.

„Und jährlich grüßt das Murmeltier“, sagt Akpinar mit Blick darauf, dass er wieder einmal in der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison improvisieren muss. Er stellt sich darauf ein, dass er mit seinem Team in dieser Woche noch nicht auf Rasen trainieren kann, weil die Anlagen von der Stadt gesperrt wurden.

Denn Luca Thuyl wird nach der Winterpause wieder für den abstiegsgefährdeten Oberligisten auflaufen. Der offensive Mittelfeldakteur hatte den Klub im Sommer verlassen, weil er ein Auslandssemester in Valencia (Spanien) absolviert hat. Der 28-Jährige hatte damals offengelassen, ob er seine Laufbahn überhaupt fortsetzen wird – und wenn ja, bei welchem Klub. Jetzt steht fest, dass er wieder für den 1. FC Kleve auflaufen wird, für den er seit 2019 in der Oberliga 112 Spiele bestritten und 22 Tore erzielt hat.

„Ich freue mich sehr, dass Luca zu uns zurückkehrt. Denn er war in der vergangenen Saison eine große Stütze der Mannschaft“, sagt Umut Akpinar. Er hatte Luca Thuyl, der 2019 von der SV Hönnepel-Niedermörmter an den Bresserberg gewechselt war, nach der vergangenen Spielzeit „als den vielleicht besten Zehner“ in der Oberliga bezeichnet. „Luca Thuyl ist auf jeden Fall eine erhebliche Verstärkung für uns“, sagt Mewes, der in den vergangenen Monaten ständig Kontakt zu Thuyl gehabt hat. Der 28-Jährige wird wahrscheinlich am Donnerstag seine erste Übungseinheit mit dem Team absolvieren, in der er schnell wieder eine feste Größe sein dürfte.

Thuyl ist kein Mann großer Worte und gibt in der Regel keine Statements zu seinen Leistungen und den Auftritten seines Teams ab. Er lässt aber auf dem Rasen Taten sprechen. In der vergangenen Saison hatte er nicht nur wegen seiner zehn Tore erheblichen Anteil daran, dass der 1. FC Kleve den Klassenerhalt schaffte, der auch diesmal das Maß aller Dinge ist. Er machte seine Nebenleute in der Offensive auch besser, wenn er im Team stand.

Mewes schließt weitere Veränderungen nicht aus

Fakt ist, dass es sicherlich kein Problem sein wird, ihn schnell in die Mannschaft zu integrieren. „Denn Luca kennt viele Abläufe noch bestens und weiß, wie unser Spiel funktioniert“, sagt Akpinar. Nachholbedarf wird der Mittelfeldakteur wohl in Sachen Fitness haben. „Er hat mir aber gesagt, dass er sich in Spanien und anschließend bei einem anschließenden Asien-Urlaub auch fit gehalten hat“, so Mewes.

Der Sportliche Leiter, der seinen Vertrag beim Oberligisten kurz vor dem Jahreswechsel verlängert hat, schließt nicht aus, dass es weitere personelle Veränderungen geben könnte. „Mal sehen, was sich noch tut. Man weiß in diesem Geschäft nie, was passiert“, sagt Mewes. Eines ist für den 76-Jährigen dabei klar. „Wir werden auf keinen Fall einen Spieler abgeben, der zur Stammbesetzung gehört.“

Zwar waren am Montagabend beim Auftakt in der Weezer Soccerhalle noch nicht alle Akteure des Kaders dabei. Doch bis auf eine Ausnahme gibt es aktuell keinen Verletzten im Kader.

Lediglich der Sommer-Neuzugang Daniel Lee, der in der Oberliga wegen eines Rippenbruchs und einer Rot-Sperre in der Hinrunde lediglich 112 Minuten für den 1. FC Kleve auf dem Platz stand, muss wegen einer Sprunggelenk-Verletzung noch passen.