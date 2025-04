Luca Terfloth: „Im SV Menzelen steckt viel Potenzial“

LUCA TERFLOTH Ich bin vor acht Wochen Vater geworden und habe die ganze bisherige Saison in dem Wissen gespielt, dass ich ab Februar eine kleine Tochter zu Hause haben werde. Das war bei der Sommer- und Wintervorbereitung und den langen Auswärtsfahrten, die die Oberliga mit sich bringt, immer im Hinterkopf, sodass ich, in Kombination mit meiner beruflichen Situation, entschieden habe, weniger zeitintensiv Fußball zu spielen.

Warum haben Sie sich für den SV Menzelen entschieden?

TERFLOTH Der Aufwand, den man für die Landesliga aufbringen muss, ist nahezu genauso wie in der Oberliga. Auch dort wird in der Regel drei Mal trainiert, und man ist den ganzen Sonntag unterwegs. Daher konnte ich die Optionen ausschließen. Menzelen ist mein Heimatverein, ich wohne seit meiner Kindheit knapp einen Kilometer vom Platz entfernt.

Womit konnte Sie der SV Menzelen überzeugen?

TERFLOTH Ich habe in den letzten Jahren die positive Entwicklung des Klubs mitbekommen. Die Mannschaft hat eine hohe Identifikation zum Verein, ist jung und ambitioniert. Ich habe vor einigen Wochen mittrainiert, um mir einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Die Stimmung in der Mannschaft, die Trainingsbeteiligung und die Rahmenbedingungen passen.

Was möchten Sie mit dem SV Menzelen erreichen?

TERFLOTH In erster Linie freue ich mich darauf, in einer jungen Mannschaft mit viel Potenzial zu spielen. Ich denke, dass ich dem Team mit meiner Erfahrung aus Landes- und Oberliga weiterhelfen kann und wir erfolgreichen Fußball spielen, sodass die Zuschauer sonntags gerne zum Sportplatz kommen.

Mit ihrer Verpflichtung werden die Erwartungen im Verein auch höher. Ist in der nächsten Saison schon der Bezirksliga-Aufstieg das Ziel?

TERFLOTH Ich denke, es wäre etwas vermessen, nur aufgrund meiner Verpflichtung jetzt vom Bezirksliga-Aufstieg zu sprechen. Menzelen ist im letzten Jahr aufgestiegen und spielt das erste Jahr in der Kreisliga A. Wenn wir in der nächsten Saison eine gute Rolle in der Liga spielen, wird sich zeigen, wozu es am Ende reicht.

Werden Sie ihre Karriere in Menzelen ausklingen lassen oder planen Sie, irgendwann nochmals höherklassig zu spielen?

TERFLOTH Landes- und Oberliga spielen hat in den vergangenen Jahren wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich jetzt aber bewusst für den Schritt zum SV Menzelen entschieden. Daher spielt eine Rückkehr in höhere Ligen für mich momentan keine Rolle.

Werden Sie nochmals mit ihrem Bruder Mike zusammen in einem Team spielen?

TERFLOTH Mike fühlt sich in Budberg sehr wohl und hat dort gerade eine erfolgreiche Zeit in einem Top-Verein. Da mein Bruder mit 32 Jahren schon im gehobenen Fußballeralter ist, wird die Zeit ein wenig knapp.

Wie hat eigentlich der SV Sonsbeck auf ihre Entscheidung reagiert?

TERFLOTH Da ich schon so lange im Verein bin und es ein gutes Verhältnis untereinander gibt, hatte ich vertrauensvolle Gespräche mit Fußball-Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen. Alle Beteiligten haben Verständnis für meine Situation. Und mir wurde viel Zeit eingeräumt, um die für mich richtige Entscheidung zu treffen.

Wie schwer fällt es Ihnen, den SVS zu verlassen?

TERFLOTH Sehr schwer. Ich habe dem SV Sonsbeck viel zu verdanken und bin Verein wie Umfeld sehr verbunden. Sonsbeck hat mir ermöglicht, nach der Jugend in die Landesliga-Mannschaft aufzurücken. Seitdem habe ich über 200 Spiele für den Verein bestritten. Wir haben seit Jahren eine Mannschaft zusammen, mit der wir sehr erfolgreichen Fußball spielen. Viele der Jungs sind gute Freunde geworden.

Zu viele Highlights, um nur eines zu nennen

Worauf blicken Sie besonders gerne zurück?

TERFLOTH Um ehrlich zu sein, gab‘s in den Jahren so viele Highlights, dass es schwierig ist, einzelne Ereignisse rauszunehmen. Der Aufstieg in die Oberliga, das Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen RWE und unsere beiden Siege gegen den KFC Uerdingen – einmal in der Grotenburg und einmal im Willy-Lemkens-Sportpark vor über 1500 Zuschauern – sind auf jeden Fall die Erinnerungen, die mir sofort in den Kopf kommen.

Was trauen Sie dem SV Sonsbeck noch zu?

TERFLOTH Wir haben unter Trainer Heinrich Losing eine enorme Entwicklung hingelegt. Die Mannschaft ist taktisch variabel und immer perfekt auf den Gegner eingestellt. Ich denke, dass der Verein auf dem besten Weg ist, ein fester Bestandteil in der Oberliga zu werden.

Seit sechs Spielen ist der SVS sieglos. Was sind die Gründe für diese Durststrecke?

TERFLOTH Mit St. Tönis, Homberg und Schwarz-Weiß Essen haben wir gegen drei Teams aus der Top 5 gespielt und uns selbst nicht für unseren großen Aufwand belohnt. Gegen Kleve und zuletzt TVD Velbert haben wir nicht gut gespielt; unsere Stärken nicht auf den Platz bringen können.

Wie schätzten sie den kommenden Oberliga-Gegner, SV Biemenhorst, ein?

TERFLOTH Biemenhorst spielt eine gute Saison. Gerade in der Offensive hat der Gegner schnelle Spieler, die gut umschalten. Wir spielen donnerstags unter Flutlicht auf einem Platz, wo viele Zuschauer hinkommen. Wir wollen unsere Negativserie unbedingt beenden.

Wie kann der SV Sonsbeck in Biemenhorst erfolgreich sein?

TERFLOTH Wir müssen wieder die Grundtugenden auf den Platz bekommen, unsere Zweikämpfe gewinnen und selbstbewusster mit dem Ball agieren. Jedem in der Mannschaft ist klar, dass wir unsere Ziele in dieser Saison noch nicht erreicht haben und dafür noch einiges investieren müssen.