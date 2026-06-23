Luca Sims verstärkt den Bovender SV

– Foto: Ian Messerschmidt

Der Bovender SV hat via Instagram seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Luca „Luky“ Siems wechselt ein talentierter Offensivspieler aus der U19 des 1. SC Göttingen 05 an den Südring.

Siems sammelte in seiner Jugend nicht nur beim 1. SC Göttingen 05 Erfahrungen, sondern spielte zwischenzeitlich auch in der U17 von Hannover 96. Seine fußballerische Laufbahn begann jedoch beim Bovender SV, wo er 2014 mit dem Fußballspielen startete. Anschließend lief er für die SVG Göttingen, den 1. SC Göttingen 05, Hannover 96 und erneut für Göttingen 05 auf, ehe nun die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte erfolgt.

Der Offensivspieler gilt als dribbelstarker Eins-gegen-eins-Spieler, der über Tempo und einen guten Torabschluss verfügt. Zudem ist Siems flexibel einsetzbar und kann mehrere Positionen in der Offensive bekleiden.