Luca Schultis und Oliver Hug übernehmen die Simonswälder Reserve

Luca Schultis und Oliver Hug übernehmen ab Juli als gleichberechtigtes Trainer-Duo den Posten von Trainer Salvatore Zirilli und seinem Co-Trainer Arndt Sillmann. Während Salvo offen ist für neue Engagements als Trainer bleibt Arndt den Simonswäldern in anderer Funktion erhalten.



Sportvorstand Patrick Bölling: „Luca und Olli waren bei uns im Verein lange Zeit als Jugendtrainer tätig und haben unsere Zweite auch schon ein halbes Jahr interimsweise betreut. Nun wollen sie bei den Aktiven den nächsten Schritt als Trainer gehen. Wir setzen in allen Bereichen immer gerne auf unsere Eigengewächse und fördern sie. Deshalb freut es uns sehr, dass wir den beiden die Möglichkeit bieten können, sich als Trainer weiter zu entwickeln.“



Ralf Emmler von der sportlichen Leitung der SGSO ergänzt: „Salvo und Arndt haben in den letzten beiden Jahren hervorragende Arbeit geleistet und werden im Sommer eine absolut intakte und entwicklungsfähige Reservemannschaft übergeben. Dafür bedanken wir uns bereits jetzt bei beiden.“



