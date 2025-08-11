Luca Schmidt schnürt Fünferpack

So langsam scheint der Zug von Victoria St. Wendel ins Rollen zu kommen. Nur zwei Tage nach dem 5:2-Pokalerfolg über den Bezirksligisten SV Asweiler-Eitzweiler, gelang auch in der Meisterschaft der erster Dreier.

Im ersten Meisterschaftsspiel bei der SG Bliesen-Winterbach kam der Titelfavorit noch nicht über ein 0:0 hinaus. Zwar besaß die Victoria gefühlte 70-80 Prozent Ballbesitz, doch gegen einen tief stehenden Gegner, musste man durch gefährliche Konter stets auf der Hut sein. Am vergangen Donnerstag musste das Team von Luca Schmidt und Jochen Meiser dann im Pokal ran. Gegen den Bezirksligisten aus Asweiler-Eitzweiler gelang nach einem 0:2-Rückstand doch noch ein überzeugender 5:2-Sieg.

Jetzt sollte auch im ersten Heimspiel der laufenden Saison ein Sieg her. Das Pokalspiel unter der Woche hatte bei einigen Spielern seinen Tribut gezollt. So begann die Partie gegen die SG Peterberg II sehr zäh. Man versuchte zwar immer wieder mit spielerischen Mitteln eine Lösung zu finden, doch den ersten Treffer erzielte der Gast aus Peterberg. Im Anschluss an einen Eckball verlängerte Stefan Kronwied zu Marcel L`hoste und schon stand es 0:1. Jetzt war die Victoria gefordert. Und tatsächlich, ein Doppelshclag von Torjäger Luca Schmidt, unmittelbar vor dem Pausenpfiff, ließ die Partie kippen.