Luca Puhes Pläne passen nicht zu Ratingen 04/19

Luca Puhe wird nach eigener Aussage nicht nach Ratingen wechseln. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Als der Aufstellungsbogen für die Partie der Oberliga zwischen Ratingen 04/19 und dem SV Biemenhorst auf den Tischen lag, gab es darauf eine dicke Überraschung: Beim Spitzenreiter verzichtete der da noch Tabellenvorletzte in der Startelf auf den Topscorer der Liga. Luca Puhe, mit 17 Treffern und elf Assists in 25 Spielen die personifizierte Torgefahr der Bocholter – an 28 von insgesamt 42 Saisontoren war er direkt beteiligt –, saß nur auf der Bank. Beim 1:5 in der Vorwoche beim Ratinger Verfolger VfB 03 Hilden hatte Puhe noch die komplette Spielzeit auf dem Platz gestanden, verletzt schien er also nicht zu sein. Ein Verdacht drängte sich auf.

Sollte der 23-Jährige etwa schon 04/19 zugesagt haben für die neue Saison? Und im Zuge dieser Verhandlungen schon ausgemacht worden sein, dass er nicht gegen seinen neuen Arbeitgeber aufläuft und ihm womöglich mit seinen Treffern auf dem Weg zum Aufstieg in die Regionalliga behindert? In Ratingen saß Puhe 71 Minuten auf der Bank der Biemenhorster, die im Spiel zwar über weite Strecken klar unterlegen waren, aber davon profitierten, dass die Gastgeber ihre Chancen nicht konsequent nutzten. Und da es nach zwei Pfostentreffern der Gäste weiterhin nur 1:0 für den Tabellenführer stand, kam Puhe doch noch ins Spiel. Das er dann aber nicht mehr groß beeinflusste und das aus seiner Sicht letztlich 0:3 verloren ging.

Die Herzlichkeit, mit der sich der Biemenhorster aber nach Schlusspfiff von 04/19-Spielmacher Emre Demircan per Umarmung verabschiedete und auch von Kapitän Gianluca Silberbach einen freundschaftlichen Klaps bekam, nährten die Theorie, dass Puhe nächste Saison in Ratingen spielen könnte.

Immerhin passt der Offensivmann sowohl vom Alter als auch seinen Qualitäten gut in das Konzept von 04/19-Chefcoach Damian Apfeld, der den bis zum vergangenen Spieltag alleinigen Oberliga-Topscorer – am Sonntag kam Niko Bosnjak durch seinen Dreierpack beim 8:2-Sieg der SpVg. Schonnebeck gegen die Sportfreunde Baumberg auf seine Saisontore 18 bis 20, weshalb er nun auch 28 Torbeteiligungen hat – im Gespräch mit unserer Redaktion vor der Partie auch explizit für Attribute gelobt hatte, die ihm wichtig sind: eine hohe Grundschnelligkeit, Wege in die Tiefe, eine starke Torquote. Man stelle sich so einen Angreifer noch an der Seite eines Sven Kreyer vor, der in dieser Saison nachhaltig Werbung dafür macht, dass sein auslaufender Vertrag verlängert werden könnte – mit nun 13 Toren und elf Vorlagen ist der 34-Jährige in der internen Scorer-Wertung gar an Demircan (15/7) vorbeigezogen. Das alles führte zu der Idee: Puhe passt perfekt zu 04/19.

Puhe sieht sich in der Regionalliga

Allerdings passen seine Pläne nicht zu dieser Idee. Auf die Frage, ob man ihn denn nächste Saison in Ratingen sähe, antwortete der 23-Jährige grinsend: „Wenn Ratingen aufsteigt, vielleicht als Gegner.“ Um direkt nachzuschieben: „Da ist aber noch nichts spruchreif, und im Moment geht es sowieso nur darum, mit Biemenhorst noch irgendwie die Liga zu halten.“

Danach dürften sich die Wege trennen – dass Puhe die Ambition hat, schon nächste Saison in der Regionalliga zu spielen, ist offenkundig bei seinen Statistiken eine Spielklasse tiefer – schon in der Vorsaison war er jeweils zweistellig bei Toren (elf) und Vorlagen (zehn). 04/19 wird es als potenzieller Regionalligist nach seiner Aussage nicht werden, aber warum saß er dann da so lange draußen? „Ich war Donnerstag im Training ein bisschen angeschlagen und habe schon vier Gelbe Karten – vor dem Spiel hier sprach viel für Ratingen, sodass wir gesagt haben, wir riskieren weder eine Verletzung noch eine Sperre und schauen, wie das Spiel läuft. Immerhin kommen noch wichtige Spiele für uns“, klärte Puhe auf. Schließlich gibt es noch direkte Duelle mit den ebenfalls im Abstiegskampf steckenden 1. FC Kleve, Sportfreunden Baumberg und SV Sonsbeck.

Hoffnung dürfte Biemenhorst das machen, was sein Topscorer in den beiden vergangenen Spielen gesehen hatte, die erst am Ende klar zugunsten des VfB 03 Hilden und eben von 04/19 ausgegangen waren: „Wir haben wieder gezeigt, dass wir lange mithalten und es dem Gegner schwer machen können“, sagte Puhe. Über die Aktion vor dem letztlich vorentscheidenden 2:0 – die Ratinger spielten weiter, während Biemenhorsts Angelos Avramis nach einem Zweikampf mit Schmerzen am Boden lag – und trafen durch Guiliano Zimmerling, was Gäste-Trainer Marc Gebler später als „unsportliche Aktion“ titulierte, befand Puhe zwar: „Ich weiß nicht, ob das sein muss“, fasste aber auch zusammen: „Ratingen hat in Summe verdient gewonnen, weil es so viele Chancen hatte.“ Dass er diese in der kommenden Saison für 04/19 in der Regionalliga verwerten könnte, war eine Idee. Eine schöne, aber keine realistische.