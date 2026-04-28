Luca Puhe wechselt in die Regionalliga & erhält Profivertrag FuPa Niederrhein hat bereits über den Wechsel berichtet, jetzt ist er offiziell: Luca Puhe wechselt vom SV Biemenhorst in die Regionalliga und unterschreibt beim 1. FC Bocholt einen Profivertrag. von André Nückel · Heute, 15:50 Uhr · 0 Leser

Luca Puhe (am Ball) kann seine Fähigkeiten demnächst als Bocholt-Spieler unter Beweis stellen. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Der Wechsel von Luca Puhe zum 1. FC Bocholt ist nun endgültig offiziell. FuPa hat bereits in der vergangenen Woche über den Wechsel des Oberliga-Torjägers in die Regionalliga West berichtet, nun haben die "Schwatten" den Transfer offiziell gemacht. Der gebürtige Bocholter unterschreibt einen Profivertrag beim FCB.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Mit insgesamt 30 Toren und 21 Vorlagen hat der 23-Jährige in den vergangenen beiden Spielzeiten im Trikot des SV Biemenhorst auf sich aufmerksam gemacht und das Interesse zahlreicher Klubs auf sich gezogen. "Puhe ist gebürtiger Bocholter und bestens mit dem regionalen Fußball vertraut. Ausgebildet wurde er unter anderem in der Jugend des SV Biemenhorst, lief jedoch bereits in der C- und B-Jugend für den 1. FC Bocholt auf. In der A-Jugend kehrte er nach Biemenhorst zurück, wo ihm der Sprung in den Seniorenbereich gelang", heißt es bei der Vorstellung von Puhe in den FCB-Medien. "Über die genauen Vertragsmodalitäten wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart." FuPa hat schon am 17. April über den Wechsel berichtet, der nun offiziell vom 1. FC Bocholt bestätigt wurde.

Die Stimmen zum Transfer Christopher Schorch, Sport-Geschäftsführer des 1. FC Bocholt, sagt: „Luca ist ein echtes Bocholter Eigengewächs. Er war bereits im vergangenen Sommer bei uns im Training und hat schon damals angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt.“ In der Oberliga habe er dies „eindrucksvoll bestätigt und sich als echter Unterschiedsspieler gezeigt“, so Schorch weiter. „Umso mehr freut es mich für ihn, dass wir ihm jetzt den nächsten Schritt in die Regionalliga ermöglichen können.“ Der Sportchef führt aus: „Wir sind absolut von seinen Qualitäten überzeugt: Seine Schnelligkeit, seine Stärke im Eins-gegen-eins und vor allem seine top Einstellung zeichnen Luca aus. Wir werden ihn auf dem Weg in den Profifußball weiterhin gezielt fördern.“ „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel nun endlich geklappt hat – auch für unsere Fans“, ergänzt Schorch. „Denn ich bin überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden.“

Puhe im neuen Trikot. – Foto: Monika Gajdzik