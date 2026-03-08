Luca Plum sorgt bei Viktoria Goch für Jubel und Pech zugleich

Bis zur 50. Minute währte die Führung. Doch nach einem haarsträubenden Abspielfehler von Alex Möller nahm Edmond Kadjijay das Geschenk dankend an. Allerdings war der Schuss durchaus haltbar. Torwart Sven Schneider gab in dieser Situation eine äußerst unglückliche Figur ab. Die beste Szene der Partie gab es in der 68. Minute zu sehen, als Levon Kürkciyan Übersicht bewies. Er setzte sich auf der Außenposition durch, passte auf den mit nach vorne geeilten Möller, der den Ball kompromisslos zum 3:2 für Viktoria Goch in die Maschen wuchtete.