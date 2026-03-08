Luca Plum sorgt bei Viktoria Goch für Jubel und Pech zugleich

Viktoria Goch scheint das Siegen verlernt zu haben. Mittlerweile wartet der Landesligist seit neun Spieltagen auf einen Erfolg. Auch jetzt ging der Versuch, endlich wieder einen Sieg einzufahren, schief. Denn gegen den abstiegsgefährdeten FC Kray reichte es nur zu einem 3:3 (2:1). Trainer Kevin Wolze wusste genau, was nicht gepasst hat.
„In etlichen Situationen hätten wir bessere Lösungen finden müssen“, sagte der Viktoria-Coach nach dem Apfiff einer vogelwilden Partie. Für die Zuschauer war die Begegnung sicherlich interessant, doch in fußballerischer Hinsicht blieben beide Teams hinter den Erwartungen zurück. Vielleicht lag es auch an dem Geläuf, und der Platz ließ kein besseres Spiel zu. So gab es von beiden Seiten viele Stockfehler und eine Unmenge an Fehlpässen zu sehen.
„In der ersten Halbzeit haben wir es noch recht ordentlich gemacht. Aber nach der Pause lief es bei uns nicht“, fasste Wolze das Geschehen zusammen. Nach nur fünf gespielten Minuten lag sein Team schon hinten, da die gestern fahrig und nur selten stabil agierende Abwehr beim 1:0 für die Gäste aus Essen nur zusah, sodass Elvis Fiohlou-Toulan keine Mühe hatte, den Treffer zu erzielen.
In der achten Minute kam Ilias El Moumen im gegnerischen Strafraum zu Fall, den fälligen Elfmeter versenkte Luca Plum sicher. Vom Punkt war Plum erneut erfolgreich und markierte das 2:1 (21. Minute). Jacob Falkhofen war zuvor regelwidrig gebremst worden.
Bis zur 50. Minute währte die Führung. Doch nach einem haarsträubenden Abspielfehler von Alex Möller nahm Edmond Kadjijay das Geschenk dankend an. Allerdings war der Schuss durchaus haltbar. Torwart Sven Schneider gab in dieser Situation eine äußerst unglückliche Figur ab. Die beste Szene der Partie gab es in der 68. Minute zu sehen, als Levon Kürkciyan Übersicht bewies. Er setzte sich auf der Außenposition durch, passte auf den mit nach vorne geeilten Möller, der den Ball kompromisslos zum 3:2 für Viktoria Goch in die Maschen wuchtete.
Es sah nun alles nach dem so lang ersehnten Sieg aus. Doch die Gocher brachten sich selbst um den Erfolg. Zum einen agierte die Mannschaft ab der 76. Minute in Unterzahl, da Kapitän Luca Plum die Gelb-Rote Karte sah und auch in der nächsten Begegnung zusehen muss. Zum anderen hatte Ahmed Miri bei einem Zweikampf die Hand im Spiel, sodass der Unparteiische den dritten Elfmeter der Partie pfiff. Diesen verwandelte Krays Milot Ademi zum leistungsgerechten 3:3 (81.).
Die nächste Aufgabe steht für Viktoria Goch schon am Freitag an. Beim SV Scherpenberg, der im Aufstiegsrennen mitmischt, wird die Begegnung um 20 Uhr angepfiffen.