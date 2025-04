Luca Pinke und Tim Kuhlmann bleiben Schwalben – sowie drei Abgänge

Luca Pinke, der aus der eigenen U19 stammt, hat in der bisher 43 Pflichtspieleinsätze

absolviert und dabei ein Tor vorbereitet. Tim Kuhlmann, der im Sommer 2023 von der U19

von Rot-Weiss Essen an den Schetters Busch kam, konnte in 49 Einsätzen 3 Tore erzielen und

2 Assists beisteuern. Sowohl Pinke als auch Kuhlmann wurden in der laufenden Saison neben

der linken Außenbahn auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt.

Christian Leben, Sportlicher Leiter der Schwalben, freut sich über die Verlängerungen: „Wir

sind glücklich, dass wir zwei so talentierte Spieler weiterhin an uns binden konnten. Luca und

Tim haben in ihrem ersten Seniorenjahr 2023/24 mit herausragenden Leistungen

beeindruckt. Auch wenn sie nach einigen kleineren Rückschlägen in dieser Spielzeit nicht

mehr durchgehend die gleiche außergewöhnliche Rolle einnehmen konnten - was in der

Entwicklung junger Spieler völlig normal ist - sind wir fest von ihrem Potenzial überzeugt.

Luca und Tim sind daher zentrale Bausteine in unseren zukünftigen Planungen. Wir sind

sicher, dass sie auf dem Platz noch für viele wertvolle Momente sorgen werden.“