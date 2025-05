Luca Pfeiffer schließt sich zur neuen Saison SVE an

Luca Pfeiffer wird ab der neuen Saison 2025/2026 für die SV Elversberg auf Torejagd gehen. Der 28-jährige Stürmer, der grundsätzlich beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht und in dieser Saison leihweise für den Karlsruher SC im Einsatz war, erhält bei der SVE einen Vertrag über drei Jahre bis Sommer 2028.

Der 1,96 Meter große Offensivspieler bringt dabei eine Erfahrung von 43 Erstliga- und 50 Zweitliga-Einsätzen mit nach Elversberg. Nach seiner fußballerischen Ausbildung in Hoffenheim und Hollenbach und zwei Jahren bei den Stuttgarter Kickers gab Pfeiffer sein Drittliga-Debüt 2018 für den VfL Osnabrück. In den folgenden Spielzeiten sammelte er weitere Erfahrung bei den Würzburger Kickers, dem FC Midtjylland in Dänemark und dem SV Darmstadt 98, für den er in der Saison 2021/2022 17 Tore in der 2. Bundesliga erzielte. Mit dieser Bilanz empfahl sich Pfeiffer für die 1. Bundesliga – zur Spielzeit 2022/2023 schloss er sich dem VfB Stuttgart an. In der vergangenen Saison war der Stürmer ebenfalls im Oberhaus auf Leihbasis erneut für Darmstadt im Einsatz, ehe er zur aktuellen Spielzeit nach Karlsruhe wechselte.

„Wir freuen uns darauf, Luca in diesem Sommer in Elversberg begrüßen zu können. Er ist ein großer und gleichzeitig spielstarker Stürmer, der mit seinem sportlichen Profil und auch menschlich sehr gut in unser Team passt“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Luca Pfeiffer ergänzt: „Die SV Elversberg ist nicht erst seit dieser Saison ein auffälliger Verein. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren ist bemerkenswert, die Spielweise der Mannschaft macht Lust auf mehr. Ich freue mich darauf, ab der neuen Saison Teil des Clubs und des Teams zu sein.“