Luca Nunninger wechselt zum FC Bad Bellingen

Der FC Bad Bellingen hat seinen ersten Neuzugang für seine Premierensaison präsentiert. Wie der neugegründete Verein, zu dem der VfR Bad Bellingen und die Spvgg. Bamlach-Rheinweiler fusioniert sind, mitteilte, wechselt Luca Nunninger zum FCBB. "Mittelfeldmotor Luca, Sohn der Spvgg.-Legende Marco Nunninger, kommt vom Bezirksligisten SF Schliengen, bei dem er seit 2023 in der ersten Mannschaft aktiv ist." Der 19-Jährige hat sich in dieser Saison zu einer festen Größe und zum Stammspieler in der Schliengener Mannschaft entwickelt. In 21 Saisoneinsätzen sammelte Nunninger fünf Tore und drei Vorlagen. "Wir freuen uns, mit Luca einen jungen und talentierten Spieler zu gewinnen, der seine Wurzeln fest in den Gründungsvereinen verankert hat", so der FCBB. Offen ist für Nunninger einzig, ob er weiterhin in der Bezirksliga oder eine Stufe auflaufen wird: Der VfR kämpft noch um den Klassenerhalt in der Landesliga.