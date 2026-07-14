Luca Mutschler und Yves Bruckert rücken beim FV Herbolzheim auf Seit den Bambini im Verein von PM FV Herbolzheim · 14.07.2026, 13:05 Uhr · 0 Leser

Yves Bruckert – Foto: Verein

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Der FV Herbolzheim freut sich, einen weiteren Spieler aus den eigenen Reihen im Aktivenbereich begrüßen zu dürfen: Luca Mutschler, seit den Bambini im Verein, gehört ab sofort zum Herrenkader der Gelb‑Schwarzen und setzt damit seinen langjährigen Weg beim FVH fort. Auch Yves Bruckert, seit den Bambini im Verein, gehört ab sofort zum Herrenkader und bringt Einsatzfreude und klare Ziele mit.

Sein Vater Mick ist beim FV Herbolzheim ebenso bestens bekannt und hat sich in den letzten

Jahren verstärkt der Jugendarbeit gewidmet. Ein FVH-Spieler seit der ersten Minute

Bruckert ist ein echtes Eigengewächs. Seit seinen ersten Fußballschritten trägt er das

gelb-schwarze Trikot und hat über die Jahre alle Jugendteams durchlaufen. Die enge Bindung

zum Verein und die gewachsene Verbindung zu vielen Mitspielern bilden eine starke Basis

für seinen Einstieg in den Herrenbereich.

Außenverteidiger mit Dynamik

Der 19-Jährige ist auf der Außenbahn zuhause. Als Außenverteidiger überzeugt er mit

Laufstärke, Zweikampffreude und einem guten Gefühl für das Umschaltspiel. Ausbildung & Persönlichkeit

Abseits des Platzes absolvierte Bruckert seine Ausbildung zum Foto- und

Medientechnischen Assistenten. Seine kreative und strukturierte Arbeitsweise zeigt sich

auch im Fußball: fokussiert, lernbereit und mit einem klaren Blick für Entwicklung.

Sportliches Ziel

Sein Fokus für die kommende Saison ist eindeutig:

Bruckert möchte sich Schritt für Schritt weiterentwickeln und dem Team auf den

Außenbahnen Stabilität und Energie geben. Ausblick

Mit Yves Bruckert setzt der FV Herbolzheim auf einen Spieler, der den Verein seit Jahren

prägt und nun bereit ist, im Herrenbereich Verantwortung zu übernehmen. Die Fans dürfen

sich auf einen motivierten, dynamischen und charakterstarken Neuzugang freuen

Luca Mutschler – Foto: Verein