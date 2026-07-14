Luca Mutschler un Yves Bruckert rücken beim FV Herbolzheim auf

Der FV Herbolzheim freut sich, einen weiteren Spieler aus den eigenen Reihen im Aktivenbereich begrüßen zu dürfen: Luca Mutschler, seit den Bambini im Verein, gehört ab sofort zum Herrenkader der Gelb‑Schwarzen und setzt damit seinen langjährigen Weg beim FVH fort. Auch Yves Bruckert, seit den Bambini im Verein, gehört ab sofort zum Herrenkader und bringt Einsatzfreude und klare Ziele mit.
Sein Vater Mick ist beim FV Herbolzheim ebenso bestens bekannt und hat sich in den letzten
Jahren verstärkt der Jugendarbeit gewidmet.
Ein FVH-Spieler seit der ersten Minute
Bruckert ist ein echtes Eigengewächs. Seit seinen ersten Fußballschritten trägt er das
gelb-schwarze Trikot und hat über die Jahre alle Jugendteams durchlaufen. Die enge Bindung
zum Verein und die gewachsene Verbindung zu vielen Mitspielern bilden eine starke Basis
für seinen Einstieg in den Herrenbereich.
Außenverteidiger mit Dynamik
Der 19-Jährige ist auf der Außenbahn zuhause. Als Außenverteidiger überzeugt er mit
Laufstärke, Zweikampffreude und einem guten Gefühl für das Umschaltspiel.
Ausbildung & Persönlichkeit
Abseits des Platzes absolvierte Bruckert seine Ausbildung zum Foto- und
Medientechnischen Assistenten. Seine kreative und strukturierte Arbeitsweise zeigt sich
auch im Fußball: fokussiert, lernbereit und mit einem klaren Blick für Entwicklung.
Sportliches Ziel
Sein Fokus für die kommende Saison ist eindeutig:
Bruckert möchte sich Schritt für Schritt weiterentwickeln und dem Team auf den
Außenbahnen Stabilität und Energie geben.
Ausblick
Mit Yves Bruckert setzt der FV Herbolzheim auf einen Spieler, der den Verein seit Jahren
prägt und nun bereit ist, im Herrenbereich Verantwortung zu übernehmen. Die Fans dürfen
sich auf einen motivierten, dynamischen und charakterstarken Neuzugang freuen
Luca Mutschler: Ein FVH‑Eigengewächs
Mutschler durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FV Herbolzheim und kennt den Verein wie kaum ein anderer. Viele Spieler aus dem aktuellen Team sind ihm seit Jahren vertraut – ein Vorteil, der seine Integration zusätzlich erleichtert.
Position & Profil
Der 19‑Jährige fühlt sich im offensiven Mittelfeld am wohlsten und bringt dort Kreativität, Übersicht und Spielwitz ein.
Ausbildung & Persönlichkeit
Parallel zum Fußball absolviert Mutschler seine Ausbildung zum Groß‑ und Außenhandelskaufmann. Seine strukturierte, zielorientierte Art zeigt sich auch auf dem Platz: ehrgeizig, lernwillig und bereit, Verantwortung zu übernehmen.
Sportliche Ziele
Luca Mutschler geht seine erste Herrensaison mit klaren Ambitionen an:
Sich im Herrenbereich weiterentwickeln; Den nächsten Schritt machen; Einen guten Platz im Team erarbeiten; Langfristiges Ziel: fester Bestandteil des Kaders 1 werden. Diese Zielstrebigkeit macht ihn zu einem spannenden Perspektivspieler für die kommenden Jahre.
Ausblick
Mit Luca Mutschler setzt der FV Herbolzheim erneut auf ein Eigengewächs, das den Verein seit frühester Kindheit begleitet. Die Fans dürfen sich auf einen motivierten, technisch starken und entwicklungsfreudigen Spieler freuen, der bereit ist, im Herrenbereich durchzustarten.